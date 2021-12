Zachwyt po odejściu Paulo Sousy z reprezentacji Polski. "Cezary Kulesza? TOP"

To koniec sagi związanej z Paulo Sousą i jednocześnie dobre dni dla władz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes związku, Cezary Kulesza oraz jego sztab pracował nad zerwaniem kontraktu z Portugalczykiem na możliwie najbardziej korzystnych warunkach. Jak informuje Sport.pl, to się udało. Sousa ma zapłacić PZPN-owi dwa miliony złotych odszkodowania, plus zrzeknięcie się wszystkich pensji do końca marca przez cały sztab. Łącznie daje to kwotę 3,8 miliona złotych.

PZPN pożegnał Paulo Sousę. "Brawo. Wszystkie ruchy bardzo sensowne"

Cezary Kulesza zapunktował u wielu osób sposobem rozegrania sprawy z Paulo Sousą. "Szybki koniec sprawy Sousy. Patrząc na warunki porozumienia podawane przez redaktorów Piotra Koźmińskiego i Jakuba Seweryna jest ono bardzo korzystne dla PZPN. Brawa dla prezesa Cezarego Kuleszy, zarządu związku, dyrektora Piotra Szefera i wszystkich zaangażowanych" - napisał Mateusz Stankiewicz, radca prawny. "Brawo. Jeszcze się okaże, że Paulo Sousa wyświadczył nam wszystkim przysługę" - dodaje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.

"Sytuacja rozegrana bezbłędnie. Od początku do końca stanowczo i na spokoju, na koniec same pozytywy - pozbywamy się kiepskiego selekcjonera, który jeszcze za to federacji zapłaci. No ale to połowa sukcesu - druga to wybrać właściwego następcę" - zauważył Marcin Borzęcki z Viaplay. "Póki co bardzo miłe zaskoczenie" - dodał Jakub Białek z Weszło.com.

"Niech się Paulo Sousie wiedzie, chociaż szkoda, że okazał się niepoważnym gościem. Długofalowo wyjdzie nam to tylko na dobre" - podkreślił Sebastian Staszewski z Interii Sport. Łukasz Grabowski z Przeglądu Sportowego nawiązał do powiedzeń byłego prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka, chwaląc przy tym Cezarego Kuleszę.

"Cezary Kulesza? Top. Przynajmniej na razie. Pierwszy test zdany na 5. Teraz ten trudniejszy, czyli wybór selekcjonera" - czytamy.

Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Wśród kandydatów wymienia się m.in. Adama Nawałkę i Czesława Michniewicza. Decyzje być może zostaną podjęte w najbliższych dniach. Reprezentacja Polski musi przygotować się do meczów barażowych MŚ 2022. W półfinale biało-czerwoni zmierzą się w marcu. Zagramy z Rosją.