Paulo Sousa zapłaci gigantyczne odszkodowanie! Znamy szczegóły jego odejścia

To szalone dni dla kibiców reprezentacji Polski, a tym bardziej dla władz PZPN-u, które zostały zaskoczone prośbą Paulo Sousy o rozwiązanie kontraktu. Portugalski trener niespodziewanie oświadczył prezesowi Cezaremu Kuleszy, że zamierza dołączyć do brazylijskiego klubu Flamengo.

Oficjalnie! To koniec kadencji Paulo Sousy! Cezary Kulesza podał szczegóły

Paulo Sousa zapłaci gigantyczne odszkodowanie

Wiadomo już, ile pieniędzy dostanie Polski Związek Piłki Nożnej za rozstanie z Paulo Sousą. Od samego Portugalczyka otrzyma dwa miliony złotych odszkodowania. Oprócz tego zaoszczędzi również dodatkowe 1,8 miliona złotych za pensję sztabu szkoleniowego do końca marca przyszłego roku.

- PZPN ugrał dwa miliony złotych odszkodowania od Paulo Sousy plus zrzeknięcie się wszystkich pensji do końca marca przez cały sztab. Łącznie daje to kwotę 3,8 miliona złotych! Wygląda, że Czarek Kulesza ładnie docisnął panów Portugalczyków - napisał Jakub Seweryn, dziennikarz sport.pl na swoim profilu na Twitterze.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Sousę. Spekuluje się, że być może wróci Adam Nawałka, który pracował z kadrą w latach 2013-18. Mówi się też o Czesławie Michniewiczu. I to prawdopodobnie oni mają największe szanse.