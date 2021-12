Brazylijska gwiazda chwali Sousę. "To wielki trener, odniesie sukces w Brazylii"

Paulo Sousa przestanie być selekcjonerem reprezentacji Polski i przejmie stery Flamengo. Portugalczyk takim ruchem wywołał niemałą burzę w Polsce, ale również w Brazylii, gdzie krążą o nim mieszane opinie. W superlatywach wypowiedział się o nim Jonas, były gracz m.in. Benfiki i Valencii.

"Wielki trener"

Jonas 28 grudnia wziął udział w charytatywnym meczu organizowanym przez legendę futbolu – Zico. 37-latek po meczu został zapytany o Paulo Sousę, określanego jako nowy trener Flamengo. Jonas wydaje się bardzo trafnie dobranym ekspertem do tej sprawy, zna bowiem doskonale zarówno realia Brazylii jak i Portugalii. W europejskim kraju spędził znaczną część kariery, a w latach 2014-2019 występował w Benfice, w której strzelił 110 goli w 132 meczach.

Jak Jonas ocenił Sousę? Bardzo pozytywnie. – Paulo Sousa to wielki trener. Jestem pewny, że odniesie sukces w Brazylii. Jest bardzo dobry ze strony taktycznej, dzięki temu doda dużo od siebie Flamengo – twierdzi Jonas. Wskazał również innego kandydata na trenera brazylijskiej ekipy. – Innym trenerem, który poradziłby sobie bardzo dobrze jest Abel Ferreira, który notował świetne wyniki z Palmeiras – powiedział Brazylijczyk.

Podczas rozmowy padło również pytanie o byłego trenera Jonasa, obecnie przymierzanego do Flamengo – Jorge Jesusa. – Byłem bardzo zaskoczony jego odejściem – rozpoczął były napastnik. – To trener, od którego sporo się nauczyłem i z którym nawiązałem przyjacielską więź, był idolem w Benfice. Szczerze nie mam pojęcia, co może dziać się obecnie w jego głowie. Portugalska szkoła trenerska jest bardzo dobra, a tamtejsi szkoleniowcy są znakomicie przygotowani – zakończył Jonas.

Przypomnijmy, że Paulo Sousa jest o krok od dołączenia do Flamengo. Portugalczyk poprosił PZPN o rozwiązanie umowy w celu przejęcia sterów w brazylijskim klubie, który miał mu zaoferować większe pieniądze.

