Boniek znowu zabrał głos ws. Paulo Sousy. "Dyletanckie oceny"

Paulo Sousa wręczył wszystkim osobom związanym z reprezentacją Polski paskudny prezent na święta. Selekcjoner naszej kadry postanowił ją zostawić na około trzy miesiące przed barażami o mistrzostwa świata w Katarze. Sousa postanowił przyjąć ofertę brazylijskiego Flamengo i tam kontynuować karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto następcą Paulo Sousy? Kandydat wydaje się oczywisty. "Nigdy tego nie ukrywał"

Piłkarze reprezentacji Polski mają swojego faworyta na stanowisko selekcjonera

Portugalski szkoleniowiec ma ważną umowę z PZPN-em, ale zdaje się tym nie przejmować. Jak informowaliśmy na Sport.pl, kontrakt bardzo słabo zabezpiecza interesy polskiego związku. Nie zastosowano w nim m.in. kar umownych na wypadek przedwczesnego zerwania kontraktu przez Sousę ani klauzuli odstępnego. Za to gdyby to Cezary Kulesza chciał zwolnić Sousę, to związek musiałby wypłacić trenerowi wszystkie pensje do końca umowy.

Boniek kontratakuje w sprawie umowy z Sousą. "Fakty, a nie fake newsy"

Krytyka za taki stan rzeczy spadła na Zbigniewa Bońka, który był prezesem PZPN-u, kiedy zatrudniano Paulo Sousę. - Kontrakt jest bardzo dobry, ale nie przewiduje odejścia trenera. Jest może pięć możliwości rozwiązania tego kontraktu, ale nie ma mowy o żadnych karach. To dobry kontrakt. Mówienie o tym, że można do kontraktu wpisać karę, jest śmieszne - mówił Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu.

Były prezes PZPN ponownie zabrał głos na swoim Twitterze, gdzie przekonuje, że kontrakt z Paulo Sousą jest dobrze sporządzony i jak najbardziej zabezpiecza interesy PZPN. - Czytam dyletanckie oceny kontraktu PZPN - Sousa. Prawda jest taka, że jest bardzo dobry dla PZPN. Daje możliwość rozwiązania go związkowi w 3/4 przypadkach bez kar. Trener nie ma takiej możliwości – napisał Boniek.

Do tweeta dołączył screen z rozmowy Cezarego Kuleszy z Interią. Aktualny prezes związku mówi w nim, że kontrakt był "dobrze sporządzony". – Ktoś powie, że można by tam wprowadzić karę umowną za zerwanie kontraktu, dajmy na to w wysokości pięciu milionów euro, ale przecież druga strona też by zażądała podobnego zabezpieczenia – mówił Kulesza. – Fakty, a nie fake newsy – skomentował to Boniek.

Kolejne gromy z Brazylii. Sousa może szybko wylecieć. Przyjechał tylko po jedno

Aktualnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być jednostronne rozwiązanie kontraktu przez Paulo Sousę. Według portugalskiego "Recordu" PZPN ma otrzymać 300 tysięcy euro odszkodowania, które wypłaci prawdopodobnie sam Portugalczyk. Na tym sprawa jednak się nie zakończy. PZPN jest gotowy, aby iść na sądową wojnę z Sousą.