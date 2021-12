Były selekcjoner Holandii chce prowadzić kadrę Polski. Ale tylko w barażach

Saga z Paulo Sousą w roli głównej zdaje się zmierzać do końca. Portugalczyk ma w przeciągu najbliższych godzin zostać ogłoszony nowym trenerem Flamengo, z którym zwiąże się dwuletnim kontraktem. Sousa wciąż jednak nie doszedł do porozumienia z Polskim Związkiem Piłki Nożnej ws. zakończenia współpracy, natomiast ma wpłacić odszkodowanie w wysokości 320 tys. euro, co oznacza równowartość jego pensji od grudnia tego roku do marca przyszłego roku.

Media: Dick Advocaat kolejnym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski. Ale tylko krótkoterminowo

TVP Sport informuje, że Dick Advocaat jest zainteresowany zastąpieniem Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Osoba z otoczenia 74-latka poinformowała, że Advocaat śledził reprezentację Polski za rządów Paulo Sousy i jest gotów pomóc biało-czerwonym w ujęciu krótkoterminowym. To oznaczałoby, że Advocaat na ten moment poprowadziłby Polaków tylko w marcowych barażach, a w przypadku awansu na mistrzostwa świata w Katarze zrezygnowałby z funkcji selekcjonera po zakończeniu mundialu.

Dick Advocaat to niezwykle uznana postać w świecie futbolu. Szkoleniowiec w trakcie kariery trenerskiej prowadził m.in reprezentację Holandii, Iraku, Belgii czy Rosji. Z tą ostatnią rozstał się w burzliwy sposób, po zakończeniu Euro 2012. "Kontrakt RFU z Advocaatem wygasa 15 lipca. Jednak Advocaat zostawił naszą drużynę 16 czerwca, tuż po porażce z Grecją na Euro 2012, mając już podpisany kontrakt z PSV Eindhoven. Ten krok narusza jego kontrakt z nami" - przekazał Nikita Simonyan, ówczesny prezes rosyjskiej federacji.

Na ten moment jedynie wiadomo, że w środę 29 grudnia odbędzie się nadzwyczajne zebranie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prawdopodobnie na nim zostanie ogłoszona decyzja o zakończeniu współpracy z Paulo Sousą, natomiast ogłoszenia nowego selekcjonera raczej należy się spodziewać po Nowym Roku. Póki co faworytem wydaje się być Adam Nawałka, którego chcą też starsi piłkarze w reprezentacji Polski.