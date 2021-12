Znamy pełną kwotę odszkodowania od Paulo Sousy. Jest też termin wpłaty

Paulo Sousa jest coraz bliżej zakończenia burzliwego związku z reprezentacją Polski. Szkoleniowiec w niedzielę 26 grudnia poprosił Cezarego Kuleszę o rozmowę, podczas której poinformował go o ofercie z Flamengo. Sousa chciał rozwiązać kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej za porozumieniem stron, ale na tę propozycję nie chciał przystać prezes PZPN. Eric Faria z brazylijskiej TV Globo poinformował, że ogłoszenie współpracy Sousy z Flamengo może nastąpić najpóźniej w środę 29 grudnia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sousa zarabia 70 tysięcy euro miesięcznie, a chwalimy go za to, że gramy 10-15 minut pressingiem"

Media: Znana pełna kwota odszkodowania dla PZPN. Paulo Sousa może wpłacić je już dzisiaj

Vene Casagrande, brazylijski dziennikarz z gazety "Jornal O Dia" informuje, że Paulo Sousa ma wpłacić odszkodowanie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za przedwczesne zakończenie współpracy. Łącznie będzie opiewało ono na kwotę 320 tys euro, co w zasadzie oznacza jego cztery miesięczne pensje, które przysługiwałyby Sousie od grudnia tego roku do marca 2022 roku. Wszystko zatem wskazuje na to, że kwota odszkodowania dotyczy tylko selekcjonera biało-czerwonych, a nie też jego sztabu szkoleniowego.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Vene Casagrande dodaje, że Paulo Sousa może uiścić opłatę odszkodowania dla Polskiego Związku Piłki Nożnej jeszcze we wtorek 28 grudnia, dzięki czemu Flamengo mogłoby oficjalnie ogłosić Paulo Sousę w roli nowego trenera pierwszego zespołu. Klub jest już gotowy do ogłoszenia Portugalczyka i ma całe zaplecze marketingowe, włącznie z nagraniami reklamującymi jego przybycie do jednego z największych klubów w Brazylii.

W środę 29 grudnia odbędzie się nadzwyczajne zebranie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na którym prawdopodobnie zostanie ogłoszona decyzja o zakończeniu współpracy z Paulo Sousą, natomiast ogłoszenia nowego selekcjonera raczej należy się spodziewać po Nowym Roku. Obecnie faworytem do objęcia stanowiska wydaje się być Adam Nawałka, który dodatkowo ma poparcie wśród starszyzny w reprezentacji Polski.