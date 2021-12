Piłkarze reprezentacji Polski mają swojego faworyta na stanowisko selekcjonera

Coraz więcej wskazuje na to, że Paulo Sousa przedwcześnie rozstanie się z reprezentacją Polski. Portugalski szkoleniowiec miał już podpisać dwuletnią umowę z Flamengo, a ogłoszenie takiej decyzji ma nastąpić najpóźniej w środę 29 grudnia. Sousa poprosił Cezarego Kuleszę o rozmowę w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a w jej trakcie poprosił PZPN o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze względu na ofertę z Flamengo. Kulesza jednak nie przychylił się do prośby byłego szkoleniowca Fiorentiny.

Adam Nawałka faworytem do zastąpienia Paulo Sousy. Starszyzna w kadrze jest po jego stronie

Portal meczyki.pl informuje, że Adam Nawałka pozostaje głównym faworytem do zastąpienia Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. 64-letni szkoleniowiec zdradził na łamach Interii swoje zamiary dot. ponownej pracy z biało-czerwonymi. "Jeśli pojawiłaby się propozycja, reprezentacji nigdy nie odmówię" - powiedział Nawałka. Portal zauważa, że trener nie spalił po sobie mostów po zakończeniu mundialu w 2018 roku, przez co doświadczona grupa piłkarzy zdecydowanie go popiera.

Wcześniej TVP Sport informował, że Adam Nawałka postawił przed Polskim Związkiem Piłki Nożnej jeden warunek. Miałby on dostać możliwość rezygnacji z pracy w kadrze po zakończeniu marcowych baraży. Meczyki.pl podają, że Nawałka nigdy nie myślał o postawieniu takiego warunku polskiej federacji, w związku z czym mógłby kontynuować pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski także po barażach. Na korzyść dla Nawałki jest też nabyte doświadczenie w tej roli w latach 2013-2018.

W środę 29 grudnia odbędzie się nadzwyczajne zebranie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prawdopodobnie na nim zostanie ogłoszona decyzja o zakończeniu współpracy z Paulo Sousą, natomiast ogłoszenia nowego selekcjonera raczej należy się spodziewać po Nowym Roku. Kacper Sosnowski zdradził na łamach Sport.pl, że PZPN poza Nawałką rozważa choćby Czesława Michniewicza, Michała Probierza, Macieja Skorżę oraz Marka Papszuna.