Sousa podpisał kontrakt z Flamengo, a w PZPN cisza! To może oznaczać jedno

Brazylijska telenowela z udziałem Paulo Sousy trwa od ponad tygodnia, gdy pojawiły się pierwsze informacje na temat zainteresowania Portugalczykiem ze strony największego obecnie południowoamerykańskiego giganta - brazylijskiego Flamengo Rio de Janeiro. W Wigilię Bożego Narodzenia brazylijskie i portugalskie media napisały, że Paulo Sousa porozumiał się z innym brazylijskim klubem - Internacionalem Porto Alegre, ale dwa dni później wątpliwości rozwiał sam Portugalczyk, który zadzwonił do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z informacją, że chciałby rozwiązać umowę ze związkiem za porozumieniem stron, by skorzystać z oferty Flamengo.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Polska musi zrobić, żeby pojechać na mundial? Baraże grozy i wielkie pieniądze

Paulo Sousa zostanie trenerem Flamengo. W PZPN cisza

W środę portugalski dziennik "Record" poinformował, że Paulo Sousa jest bliski rozwiązania kontraktu z PZPN, z kolei brazylijski dziennikarz Eric Faria dodawał, że Portugalczyk podpisał umowę z Flamengo, niezależnie od załatwienia formalności z polską federacją. PZPN miałby otrzymać odszkodowanie w wysokości 300 tysięcy euro. Ten sam Faria stwierdził również, że Sousa zostanie zaprezentowany najpóźniej już w środę.

Absolutne szaleństwo na gali boksu! Walki zmierzają w absurdalnym kierunku [WIDEO]

Wobec tego wszystko wskazuje na to, że portugalski szkoleniowiec sam zerwie kontrakt z PZPN. Według naszych informacji, w związku na razie nie są podejmowane żadne czynności w tej sprawie i taki stan nie zmieni się do środowego nadzwyczajnego posiedzenia zarządu, gdzie zostaną podane wszystkie możliwości prawne PZPN w tej trudnej sytuacji.

Zerwanie kontraktu przez Sousę pozwoliłoby mu od razu objąć wicemistrza Brazylii. Wówczas sprawa trafi do FIFA, gdzie będzie się toczyła walka o odszkodowanie dla PZPN.

Jorge Jesus odszedł z Benfiki. Strach obleciał Sousę

W ostatnich godzinach sprawa rozwiązania kontraktu z PZPN przez Paulo Sousę mocno przyspieszyła. A wszystko ze... strachu. Benfica Lizbona zdecydowała się bowiem rozstać z Jorgem Jesusem, który był kandydatem numer 1 dla Flamengo. To właśnie Jesus wprowadził Flamengo na szczyt południowoamerykańskiej piłki - wygrał z tym klubem Copa Libertadores, a w finale Klubowych Mistrzostw Świata z Liverpoolem przegrał dopiero po dogrywce.

Sousa nie mógł być więc niczego pewien, choć zdaniem brazylijskich mediów jego pisemne porozumienie z Flamengo oznaczało, że w najgorszym razie klub z Rio de Janeiro musiałby mu wypłacić odszkodowanie. Ponadto wszystko wskazuje na to, że Jorge Jesus trafi do innego klubu w Brazylii - aktualnego mistrza Atletico Mineiro.

Rywal Paulo Sousy stracił pracę. Robi się coraz ciekawiej

Kulesza nie miał wyboru. Ryzykował znacznie więcej

Jak pisaliśmy w niedzielę, PZPN w tej sytuacji był praktycznie pod ścianą. Kontrakt Paulo Sousy ze związkiem, który podpisywał jeszcze poprzedni prezes Zbigniew Boniek, dobrze zabezpieczał interesy Portugalczyka, a niekoniecznie PZPN. Brakowało w nim kar umownych i klauzuli odstępnego, które odstraszyłyby potencjalne kluby zainteresowane selekcjonerem.

Co to oznacza w praktyce? Paulo Sousa mógł w każdej chwili jednostronnie zerwać umowę z polską federacją, a jedyne konsekwencje mógłby ponieść dopiero po długich bataliach sądowych. I najprawdopodobniej z tej opcji skorzysta. Ponadto nowe przepisy FIFA sprawiają, że to odszkodowanie nie byłoby zbyt duże.

Co innego ochrona interesów Paulo Sousy - w przypadku zwolnienia Portugalczyk miałby zagwarantowaną wypłatę pensji do końca umowy, tj. także w razie jej automatycznego przedłużenia przy awansie Polski na mistrzostwa świata w Katarze do końca 2022 roku.

Oznaczało to dla PZPN ogromne koszty liczone w milionach złotych, a dla samego Portugalczyka i jego rozbudowanego sztabu gwarancję zatrudnienia w związku. I nie ulega wątpliwości, że w razie pozostania na lodzie w kwestii pracy w Brazylii, Sousa z tego przywileju by skorzystał. Zrobiłby to, co robi najlepiej - zacząłby znowu wszystkim mydlić oczy, że jest już w pełni skoncentrowany na walce z Polską o mundial w Katarze. Prezes PZPN Cezary Kulesza, wiedząc, że Sousa w kadrze jest skończony, musiałby wówczas sam rozwiązać umowę z portugalskim trenerem, wypłacając mu i jego ludziom ogromne odszkodowanie.

Albania, Andora i San Marino - lista wstydu Paulo Sousy

Paulo Sousa opuszcza reprezentację Polski w fatalnym stylu i bez realizacji któregokolwiek z celów. Na Euro 2020 kadra odpadła w grupie, zdobywając zaledwie jeden punkt. Z kolei w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze Polacy pod wodzą Portugalczyka wykonali absolutne minimum - pokonywali w nich tylko Albanię, Andorę i San Marino, ale to wystarczyło im na drugie miejsce w grupie i awans do baraży. Jednak i tu Paulo Sousa z reprezentacją Polski

Całe szczęście jednak, że Polska miała spore szczęście w losowaniu baraży. Rywalizacja z Rosją, a następnie ze Szwecją lub Czechami sprawia, że Biało-Czerwoni mają realne szanse na awans na mistrzostwa świata.