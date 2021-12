Duda zabrał głos ws. Sousy. "Nie mogłem w to uwierzyć". Porównanie do króla

Wciąż nie milkną echa rewelacji na temat odejścia Paulo Sousy z reprezentacji Polski w piłce nożnej. W niedzielę informację o tym przekazał prezes PZPN Cezary Kulsza. Portugalczyk chce podjąć współpracę z brazylijskim klubem Flamengo. Kulesza przyznał jednak, że nie zgodził się na odejście trenera za porozumieniem stron. Mimo wszystko trwają gorączkowe poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji.

Andrzej Duda komentuje ruch Sousy. "Sytuacja jest kuriozalna"

O zamieszanie wokół szkoleniowca Polaków prezydenta RP zapytał dzisiaj dziennikarz Polsat News i Interii w programie "Gość Wydarzeń". - W pierwszej chwili nie mogłem ze zdumienia uwierzyć w tę informację, że coś takiego się dzieje właściwie tuż-tuż przed tym niezwykle ważnym momentem dla naszej reprezentacji. Sytuacja jest kuriozalna - ocenił Andrzej Duda.

"Sousa skompromitował opcję zagraniczną". Dudek wskazuje faworyta na następcę

Prezydent nie krył, że w gronie jego współpracowników temat Paulo Sousy jest szeroko komentowany. - Jak to dzisiaj zażartował sobie jeden z moich współpracowników, krakowianin, że ostatni raz taka historia to zdarzyła się za czasów Henryka Walezego, który uciekł z Wawelu w nocy - przytoczył Duda. Dodał też, że wiąże nadzieje z nowym selekcjonerem. Liczy na to, że następca Sousy z werwą przystąpi do pracy i szybko złapie porozumienie z zawodnikami, a także wprowadzi nową jakość do gry reprezentacji.

Sprawa Paulo Sousy wciąż czeka na dalszy rozwój. Zagraniczne media informują, że Flamengo planuje już ogłoszenie podpisanie kontraktu z Portugalczykiem i ma się ono odbyć we wtorek w godzinach popołudniowych. Trener ma jednak problem, bo wciąż obowiązuje go umowa z PZPN-em i choć prezes Kulesza nie zamierza go trzymać na siłę, warunkiem odejścia jest zapłacenie kary. Według brazylijskiego dziennikarza Vene Casagrande Sousa ma z własnej kieszeni opłacić odszkodowanie w wysokości 300 tys. euro.