Paulo Sousa oskubał finansowo swojego pracodawcę. Tylko się uśmiechnął

"Ten kraj traktuję, jak mój. Razem do Kataru" - mówił Paulo Sousa w wywiadzie udzielonym Prawdzie Futbolu 14 grudnia. To był już czas, gdy prasa w Brazylii sygnalizowała, że selekcjonerem zainteresowanych jest kilka tamtejszych klubów. To był też moment, w którym Portugalczyka o sprawę podpytywał Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji, który Sousę do kadry niejako wprowadzał, towarzysząc mu i współpracując z nim na co dzień. Pokerowa twarz Portugalczyka kręciła głową: żadnych rozmów nie ma. Pracuję dla Polski. Tyle że to musiał być też czas pierwszych rozmów Sousy z brazylijską stroną. 26 grudnia prezes PZPN Cezary Kulesza dostał od Sousy telefon: Chciałbym odejść za porozumieniem stron, to dobry moment na zakończenie współpracy, taka prośba powinna być wam na rękę, nareszcie wybierzecie sobie swojego trenera.

Deja vu z Francji

Sousa oprócz tych dziwnie brzmiących argumentów, tłumaczących dezercję przed barażami do mundialu, miał mieć w ostatnim czasie żal za nad wyraz dużą krytykę po przegranym meczu z Węgrami. Ze zdziwieniem przyjął też prośbę Kuleszy o włączenie do sztabu polskiego trenera (nie zgodził się na nią), no i zapewne został przez Flamengo skuszony około 30 proc. lepszą pensją niż w Polsce i pracą w czołowym klubie w Ameryce Południowej. Może miał dość też polskiej zimy, bo według relacji zagranicznych mediów na pracę w Brazylii świeciła mu się twarz. Trudno powiedzieć, czy Sousa był w konflikcie z kimś z polskiej federacji (zdaniem PZPN absolutnie nie), w każdym razie był w związku człowiekiem Zbigniewa Bońka. Zmiana władzy i to, co działo się wokół Portugalczyka na jesieni i teraz w czasie świąt, mocno przypomina zdarzenia znane z Girondins Bordeaux, które rozpoczęły się w grudniu roku 2019.

U nas cytował polskiego papieża, we Francji hasła rewolucji francuskiej

Kiedy Sousa był zatrudniany przez Bordeaux, jego udziałowcem był jeszcze GACP (General American Capital Partners). Firma nie szczędziła wydatków na klub. Za czasów Sousy pensje klubowych pracowników wzrosły o 11 mln euro. Robiono głośne transfery, a spore kwoty pochłaniały też wydatki reprezentacyjne (najlepsze hotele i chętnie używane samoloty nie tylko dla piłkarzy). To powodowało konflikt z drugim udziałowcem klubu (King Street), który chciał wyważonej polityki i w końcu zdecydował się przejąć mniejszościowy pakiet akcji GACP.

Sousy ten konflikt dotyczył o tyle, że w wyniku zmian właścicielskich i dziury budżetowej, która była wynikiem zwiększonych wydatków, zimą sezonu 2019/20 zrezygnowano z transferów, na których mu zależało. Sam szkoleniowiec 2020 rok rozpoczął zresztą od konfliktu z nowym prezesem i dyrektorem generalnym klubu (prezesem został Frederic Longuepee). Poszło o styczniowy wywiad trenera udzielony gazecie "Sud Ouest". Po tym jak autoryzował go szkoleniowiec i zatwierdził rzecznik klubu, okazało się, że nieco mocniej chciał w niego zaingerować zirytowany nim Longuepee, wyrzucając lub zmieniając nieznajdujące uznania fragmenty. Bliska trenerowi osoba zwierzała się potem "L’Equipe": To było jak cenzura. Myślicie, że teraz będzie im się dalej dobrze współpracować? Niemożliwe!". Klub w komunikacie do mediów delikatnie wbijał szkoleniowcowi szpileczki:

"Prostą zasadą wspólną dla wszystkich jest to, by każdy pracownik klubu wypowiadał się w tematach dotyczących swojej specjalizacji. Jakby to zostało przyjęte, gdyby klubowy prezes komentował wybór meczowej jedenastki?" - napisano. A drobne wymiany między stronami trwały jeszcze długo. Sousa na konferencjach prasowych cytował hasła rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Można się na to uśmiechnąć, pamiętając, że spotkanie z polskimi mediami zaczął od cytatu z Jana Pawła II. Jednak najciekawsze działo się później, gdy wydawało się, że drogi obu stron rozejdą się przed rundą wiosenną sezonu 2019/20.

Pożegnał się i pracował dalej. A co jeśli Sousa nie trafi do Flamengo?

Sousa ostatecznie dograł sezon z Girondins do końca, a jego klub zajął 12. miejsce w Ligue 1. W czerwcu szkoleniowiec pożegnał się z zawodnikami i powiedział dziennikarzom, że odchodzi. Prawdopodobnie był wtedy po słowie z Benfiką Lizbona, która szukała trenera. Tyle że jego drogi z klubem z ojczyzny się ostatecznie rozminęły i Sousa w swych kalkulacjach się przeliczył. Z Bordeaux zatem spakowanych walizek nie zabrał. Uśmiechnął się i dał nawet znak prezesowi, że w sumie to dalej może prowadzić francuską drużynę. Sprawa rozstania się przedłużała, a media przez całe wakacje relacjonowały dziwną sytuację, za którą jak się potem okazało stały duże pieniądze. To, że Bordeaux nie chce Sousy, a Sousa Bordeaux było raczej jasne. Zagadką pozostawało, kto ile na tym zarobi, a kto ile straci. Sousa kontrakt w ekipie Ligue 1 miał przecież podpisany do 2022 roku, a mało nie zarabiał. Rocznie na jego konto wpływało 2,5 mln euro (około 11 mln złotych). Strony pożegnały się dopiero w sierpniu, a Portugalczyk zagwarantował sobie w ramach ugody 2,2 mln euro wypłacane w ciągu kolejnych ośmiu miesięcy. To oznaczało, że francuskie wpłaty księgował na swym koncie jeszcze podczas pracy z reprezentacją Polski, za którą prawdopodobnie miesięcznie dostawał około 70 tys. euro.

"Co pozostało z przejścia Paulo Sousy do Girondins? Ogromny bałagan" - opisywało sytuację "L’Equipe" w wydaniu z 10 sierpnia 2020 roku. Tych samych słów używają teraz polscy dziennikarze, a PZPN, by nieco uporządkować nagły rozgardiasz, zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu, na którym ma zostać omówiona sytuacja związana z posadą trenera reprezentacji Polski. O tym, jakie są możliwie scenariusze sprawy, pisaliśmy TU. Czy afera z Sousą zakończy się sprawnie, czy będzie ciągnęła się jak we Francji? A może pozostanie po niej jeszcze większy niesmak? Teraz odszkodowania ze wcześniejsze zakończenie umowy chce PZPN. Jak zapewnia jednak agent trenera Hugo Cajuda, Sousa umowy z Flamengo jeszcze nie podpisał. Choć dalszej współpracy nad Wisłą z nim nikt sobie nie wyobraża, Portugalczyk nadal jest trenerem biało-czerwonych.