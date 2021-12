"Mogliśmy wymienić Brzęczka, możemy i Sousę. Nie widzę innej opcji"

Ostatnich kilka dni zdecydowanie należy do Paulo Sousy. Szkoda tylko, że nie w stricte sportowym stylu. Portugalczyk chce rozwiązać swój kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, aby podjąć współpracę z brazylijskim klubem Flamengo. Prezes PZPN, Cezary Kulesza nie zgodził się na rozejście za porozumieniem stron, choć trudno też pozostawić teraz kadrę człowiekowi, który ma już mieć podpisany nowy kontrakt. Co więc powinno się zrobić?

- Był tutaj bo był i to wszystko. Zawalił mecz z Węgrami, nie potrafił wprowadzić do kadry stabilizacji, teraz uznał, że nie ma chęci dokończenia eliminacji do mistrzostw świata. Mówiąc brzydko on ma gdzieś reprezentację Polski. Na miejscu Cezarego Kuleszy nie zastanawiałbym się nawet minuty. Jeśli Sousa chce rozwiązać umowę, to niech nam zapłaci odszkodowanie i niech odejdzie - powiedział Piotr Świerczewski w rozmowie z Interią Sport.

- Już sam fakt, że za plecami federacji negocjował z innymi klubami jest bulwersujący. Nie widzę opcji, żeby mógł jeszcze pozostać i poprowadzić kadrę w meczach barażowych. Mogliśmy wymienić Jerzego Brzęczka tuż przed Euro, to możemy też wymienić Sousę na innego selekcjonera - dodał reprezentant Polski w latach 1992-2003.

W środę ma się odbyć nadzwyczajne spotkanie zwołane przez Cezarego Kuleszę. Nie wiadomo, czy podczas posiedzenia padnie temat potencjalnego następcy Paulo Sousy. Jeszcze w niedzielę Kulesza otrzymał zgodę zarządu PZPN na wybór nowego szkoleniowca, który poprowadzi reprezentację Polski w marcowych meczach barażowych do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Przypomnijmy, że pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Rosja. Mecz odbędzie się 24 marca na stadionie rywala.