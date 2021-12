Burza w PZPN! Jest data nadzyczajnego posiedzenia ws. selekcjonera

Coraz więcej wskazuje na to, że Paulo Sousa przestanie pełnić rolę selekcjonera reprezentacji Polski przed marcowymi barażami o awans do mundialu. Portugalski szkoleniowiec poprosił Polski Związek Piłki Nożnej o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze względu na kuszącą ofertę od Flamengo. Prezes Cezary Kulesza nie przychylił się do prośby Paulo Sousy. Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl przekazał, że kontrakt Sousa - PZPN w tej konkretnej sytuacji znakomicie chroni Sousę, ale stawia polską stronę w bardzo trudnej sytuacji.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że w poniedziałek zwołano nadzwyczajne posiedzenie zarządu PZPN. Spotkanie, które jest zaplanowane na środę, ma zostać poświęcone sytuacji związanej z posadą trenera reprezentacji Polski. Jak podkreśla Jakub Seweryn, chodzi o uniknięcie sytuacji, w której działacze związku dowiadują się o wszystkim z mediów, jak podczas zwolnienia Jerzego Brzęczka.

Nie wiadomo, czy podczas posiedzenia padnie temat potencjalnego następcy Paulo Sousy. Jeszcze w niedzielę Cezary Kulesza otrzymał zgodę zarządu PZPN na wybór nowego szkoleniowca, który poprowadzi reprezentację Polski w marcowych meczach barażowych do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Paulo Sousa jest zdeterminowany, by zostać trenerem Flamengo

Zdaniem Nicolo Schiry, włoskiego dziennikarza, Sousa z pewnością zostanie trenerem Flamengo, gdy tylko rozwiąże kontrakt z reprezentacją Polski. A jak informują portugalskie media, jest zdecydowany, by to zrobić. Do tego stopnia, że chce samodzielnie zapłacić odszkodowanie PZPN, by móc związać się z brazylijskim klubem. - Ta wpłata, dokonana z własnej kieszeni, odblokuje wyjazd portugalskiego trenera do Flamengo. Klub z Rio de Janeiro ogłosi zatrudnienie Paulo Sousy w najbliższych dniach - czytamy na łamach internetowego wydania portugalskiej telewizji RTP.