Niebywałe! Paulo Sousa już pracuje nad pierwszym transferem do nowego klubu

Coraz więcej wskazuje na to, że Paulo Sousa przestanie pełnić rolę selekcjonera reprezentacji Polski przed marcowymi barażami o awans do mundialu. Portugalski szkoleniowiec poprosił Polski Związek Piłki Nożnej o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze względu na kuszącą ofertę od Flamengo. Prezes Cezary Kulesza nie przychylił się do prośby Paulo Sousy. Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl przekazał, że kontrakt Sousa - PZPN w tej konkretnej sytuacji znakomicie chroni Sousę, ale stawia polską stronę w bardzo trudnej sytuacji.

I choć Paulo Sousa jeszcze nie odszedł z reprezentacji Polski, a tym bardziej nie podpisał kontraktu z Flamengo, już planuje pierwsze transfery. Jak informuje Nicolo Schira, Sousa jest zainteresowany sprowadzeniem z Lazio Andre Andersona. - Andre Anderson może w styczniu odejść z Lazio. Jego agent zaoferował go Flamengo. Nowy trener Sousa zastanawia się nad potencjalnym transferem - napisał na Twitterze.

Zdaniem Schiry, Sousa z pewnością zostanie trenerem Flamengo, gdy tylko rozwiąże kontrakt z reprezentacją Polski. A jak informują portugalskie media, jest zdecydowany, by to zrobić. Do tego stopnia, że chce samodzielnie zapłacić odszkodowanie PZPN, by móc związać się z brazylijskim klubem. - Ta wpłata, dokonana z własnej kieszeni, odblokuje wyjazd portugalskiego trenera do Flamengo. Klub z Rio de Janeiro ogłosi zatrudnienie Paulo Sousy w najbliższych dniach - czytamy na łamach internetowego wydania portugalskiej telewizji RTP.