Boniek jest niemożliwy. Znalazł pozytyw w decyzji Sousy. "Zadziała wkur***"

Decyzja o tym, że Paulo Sousa chce rozwiązać kontrakt z PZPN odbiła się szerokim echem w Polsce oraz za granicą. Portugalski trener poinformował prezesa PZPN Cezarego Kuleszę, że nie będzie dłużej pełnił funkcji selekcjonera biało-czerwonych, ponieważ dostał ofertę pracy od brazylijskiego giganta, Flamengo, które zaproponowała mu dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o jeden sezon, a sam trener zgodził się na jego warunki i zapewnił, że niedługo przyjedzie do Brazylii.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który zatrudniał w styczniu 2021 roku Sousę na stanowisku trenera reprezentacji Polski jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych oraz w programie na Youtube "Prawda Futbolu", gdzie komentował na bieżąco całe zamieszania wokół portugalskiego szkoleniowca.

Boniek w mediach społecznościowych opublikował kolejny wpis, w którym znalazł pozytyw zatrudnienia Sousy w roli selekcjonera biało-czerwonych. - Paulo Sousa stawiając pieniądze przed przyzwoitością czy zasadami stracił chyba wszystko w naszej rzeczywistości. Uważam jednak ze teraz zadziała wkur**** całej grupy i szanse w barażach się zwiększą. Nowy Prezes niech zrobi dobry wybór (trzymam kciuki) i gramy dalej - napisał Boniek na Twitterze.

"Krytykując Paulo Sousę nie zapominajmy o Zbigniewie Bońku, który zdecydował o zatrudnieniu Portugalczyka. Były prezes PZPN dał się oszukać. Mimo to broni się i pyta: Za co ja mam przepraszać?" - napisał Dominik Senkowski w swoim tekście na Sport.pl.

Z informacji Sport.pl wynika, że kontrakt Sousa - PZPN w tej konkretnej sytuacji znakomicie chroni Sousę, ale stawia polską stronę w bardzo trudnej sytuacji. Nie przewidziano w nim sytuacji, w której to Portugalczyk zechciałby zerwać umowę - nie zapisano kar umownych ani ewentualnej klauzuli odstępnego. Za to gdyby to polska strona chciała zwolnić Sousę, to trzeba byłoby wypłacić mu wszystkie pensje do końca kontraktu.

Paulo Sousa ma ważny kontrakt z reprezentacją Polski przynajmniej do końca baraży el. do MŚ w Katarze. Biało-czerwoni w półfinale baraży zagrają 24 marca z Rosją na wyjeździe. W przypadku wygranej w kolejnym, decydującym meczu zmierzą się ze zwycięzcą pary Czechy - Szwecja na własnym stadionie (28 lub 29 marca).