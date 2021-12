Kto zapłaci PZPN odszkodowanie po odejściu Sousy? Portugalska TV już wie

Paulo Sousa jest o krok od odejścia ze stanowiska trenera reprezentacji Polski. Podczas rozmowy z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą przekazał, że nie będzie dłużej selekcjonerem i dogadał się z brazylijskim klubem Flamengo w sprawie podpisania dwuletniego kontraktu z możliwością przedłużenia o jeden sezon.

Jest nowy kandydat do zastąpienia Paulo Sousy. Nie tylko Michniewicz i Nawałka

Na to rozwiązanie nie chce się zgodzić szef PZPN, który w niedzielę po południu napisał na Twitterze: - Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z PZPN z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem.

Z informacji Sport.pl wynika, że kontrakt Sousa - PZPN w tej konkretnej sytuacji znakomicie chroni Sousę, ale stawia polską stronę w bardzo trudnej sytuacji. Nie przewidziano w nim tego, że to Portugalczyk zechciałby zerwać umowę - nie zapisano kar umownych ani ewentualnej klauzuli odstępnego. Za to gdyby to polska strona chciała zwolnić Sousę, to trzeba byłoby wypłacić mu wszystkie pensje do końca kontraktu.

Paulo Sousa zapłaci odszkodowanie za zerwanie kontraktu z PZPN z własnej kieszeni? "Odblokuje wyjazd trenera do Flamengo"

Portugalska telewizja RTP podała nowe fakty w całej sprawie. Według przekazanych przez nią informacji wynika, że Paulo Sousa jest gotów sam zapłacić odszkodowanie za zerwanie kontraktu z reprezentacją Polski. "Ta wpłata, dokonana z własnej kieszeni, odblokuje wyjazd portugalskiego trenera do Flamengo. Klub z Rio de Janeiro ogłosi zatrudnienie Paulo Sousy w najbliższych dniach" - czytamy na łamach internetowego wydania portugalskiej telewizji.

Oburzony Franciszek Smuda grzmi. "Gdyby Sousa miał jaja..."

"Paulo Sousa stał się priorytetem dla Flamengo po tym, jak władze klubu zdały sobie sprawę, że Jorge Jesus zostanie w Benfice Lizbona do końca sezonu. Flamengo nawiązało również kontakt z Carlosem Carvalhalem z Bragi, ale ostatecznie wybrano Sousę, który w najbliższych dniach pojedzie do Rio de Janeiro" - informują dziennikarze w dalszej części tekstu.

Wcześniej brazylijski dziennikarz Vene Casagrande również informował, że to nie Flamengo zapłaci za zerwanie umowy Paulo Sousy z reprezentacją Polski, a jego koszt wyniesie około 300 tysięcy euro. Casagrande również dodał, że Sousa do Flamengo ma trafić z sześcioosobowym sztabem. No i że wszystko już jest dogadane, bo selekcjoner reprezentacji Polski porozumiał się w Fatimie z Bruno Spindelem. To dyrektor wykonawczy Flamengo, który do kraju wróci 29 grudnia.

Paulo Sousa ma ważny kontrakt z reprezentacją Polski przynajmniej do końca baraży el. do MŚ w Katarze. Biało-czerwoni w półfinale baraży zagrają 24 marca z Rosją na wyjeździe. W przypadku wygranej w kolejnym, decydującym meczu zmierzą się ze zwycięzcą pary Czechy - Szwecja na własnym stadionie (28 lub 29 marca).