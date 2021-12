Jest nowy kandydat do zastąpienia Paulo Sousy. Nie tylko Michniewicz i Nawałka

Paulo Sousa i jego najbliższa przyszłość była jednym z głównych tematów dla mediów w ostatnich tygodniach. Portugalski szkoleniowiec skusił się na ofertę Flamengo i chciał rozwiązać kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej za porozumieniem stron, aby objąć klub grający w Brazylii. Taka prośba spotkała się z odmową prezesa Cezarego Kuleszy. Według informacji brazylijskiego dziennikarza Vene Casagrande Sousa ma pokryć koszty odszkodowania dla polskiej federacji w wysokości 300 tys euro.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Jakuba Seweryna na Sport.pl, kontrakt między Paulo Sousą a PZPN-em jest skonstruowany w taki sposób, że polska strona stoi na przegranej pozycji. "Nie przewidziano w nim sytuacji, w której to Portugalczyk zechciałby zerwać umowę - nie zapisano kar umownych ani ewentualnej klauzuli odstępnego. Za to gdyby to polska strona chciała zwolnić Sousę, to trzeba byłoby wypłacić mu wszystkie pensje do końca kontraktu" - czytamy.

TVP Sport informuje, że Adam Nawałka nie jest jedynym kandydatem do zastąpienia Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. O tę funkcję ma się też starać Piotr Nowak, który od 2017 roku pozostaje bez pracy. Wtedy szkoleniowiec rozstał się z Lechią Gdańsk, a jego miejsce tymczasowo zajął Adam Owen. Wcześniej Nowak prowadził Philadelphię Union (lata 2009-2012), D.C. United (2004-2006), ale też był asystentem Boba Bradleya w reprezentacji USA w latach 2007-2009.

Na ten moment nie wiadomo, na jakich zasadach Piotr Nowak współpracowałby z PZPN-em w przypadku objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Adam Nawałka ma się zgodzić na objęcie kadry, jeśli otrzyma zapewnienie, że będzie mógł odejść po barażach, a federacja skupi się na poszukiwaniu prawdziwego następcy. Nowak chciał objąć biało-czerwonych po mundialu w 2018 roku, ale wtedy Zbigniew Boniek zdecydował się na Jerzego Brzęczka.

W sobotę 25 grudnia "Przegląd Sportowy" informował, że Piotr Nowak jest jednym z kandydatów do zastąpienia Ireneusza Mamrota w Jagiellonii Białystok, natomiast w przypadku potwierdzenia plotek o możliwym objęciu reprezentacji Polski należy się spodziewać, że to kadra narodowa będzie priorytetem dla 57-letniego szkoleniowca.