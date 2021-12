Mateusz Borek nagrał specjalne wideo dla Sousy. Prosto z wakacji [WIDEO]

Plotki na temat odejścia Paulo Sousy z reprezentacji Polski przybrały na sile w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Sebastian Staszewski z Interii przekazał, że szkoleniowiec poprosił PZPN o rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, dzięki czemu mógłby objąć Flamengo. Cezary Kulesza nie zgodził się na prośbę selekcjonera. Reprezentanci Polski czują się zdegustowani decyzją Paulo Sousy na kilka tygodni przed barażami o mundial. "Robert jest rozczarowany i zszokowany decyzją selekcjonera" - przekazała Monika Bondarowicz, rzeczniczka Roberta Lewandowskiego.

Mateusz Borek krytykuje "siwego bajeranta" z Portugalii. "Oszukałeś 40 mln Polaków"

Mateusz Borek, współwłaściciel Kanału Sportowego wypowiedział się nt. decyzji Paulo Sousy w cyklu "Espresso z Matim". Dziennikarz nie ukrywał zażenowania decyzją obecnego selekcjonera biało-czerwonych. "Powiedzieć, że jestem zdziwiony lub zły, to nic nie powiedzieć. Jestem po prostu zdegustowany i zmiażdżony decyzją Paulo Sousy. Nie przypominam sobie sytuacji w historii polskiego futbolu, żeby tak się zachować w stosunku do piłkarzy, w drugiej kolejności do ludzi, a w trzeciej do kibiców" - powiedział.

Borek nie hamował się przed mocniejszymi stronami w stronę Paulo Sousy. "Chłopie, Ty się zastanów. Okłamałeś 40 mln Polaków. Ludzi, którzy przychodzili na stadion i wydawali ostatnie pieniądze, żeby kupić bilet na mecz kadry. Niech Cię Cezary Kulesza ciśnie w sądach, FIFIE, UEFIE i niech wydębi od Ciebie jak najwięcej kasy. Gdybyś miał nieco charakteru, to oddałbyś połowę tych pieniędzy, żeby wybudować boiska w Polsce. No ale Ty nie oddasz, bo Wy, Portugalczycy, jesteście kupcami" - dodał.

"Dzisiaj zostaje spalona ziemia. Bo pan Paulo Sousa wyjeżdża do Rio de Janeiro, będzie siedział na plaży, opowiadał te kity we Flamengo i w gazetach, i telewizji brazylijskiej. Te same, których my się nasłuchaliśmy. Siwy bajerant" - skwitował Mateusz Borek. Roman Kołtoń zdradził na łamach Prawdy Futbolu, że Adam Nawałka może zastąpić Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. "Roman, znasz mnie, reprezentacji nigdy bym nie odmówił" - powiedział Nawałka.