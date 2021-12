Sousa, patrz, co narobiłeś! Pol ujawnił wiadomość od reprezentanta Polski

PZPN szuka trenera reprezentacji Polski. To po tym, jak Paulo Sousa oficjalnie przyznał prezesowi Cezaremu Kuleszy, że zamierza odejść. Szef związku nie zgodził się co prawda na polubowne załatwienie sprawy, ale nikt nie wyobraża sobie sytuacji, w której Portugalczyk nadal pozostaje selekcjonerem "Biało-Czerwonych". Szczególnie przez to, że zaufanie stracił w oczach wszystkich.

Ostra reakcja reprezentanta Polski: Czuję się jak frajer

Wskazywać na to może sms od jednego z reprezentantów Polski do Michała Pola. - Czuję się jak frajer. Tyle razy ***** broniłem, wstawiałem się za nim, a na koniec taki strzał. Stracił wszystko w moich oczach - zacytował dziennikarz podczas transmisji live na swoim kanale YouTube, nie podając jednak nazwiska piłkarza.

Nawałka zabrał głos ws. przejęcia reprezentacji Polski. Krótko i na temat

Takich reakcji nawet wewnątrz kadry jest jednak znacznie więcej. Reakcję Roberta Lewandowskiego przekazał portal meczyki.pl. - Robert jest rozczarowany i zszokowany decyzją selekcjonera - przekazała Monika Bondarowicz, rzeczniczka Roberta Lewandowskiego.

Rewelacje na temat odejścia Paula Sousy z Polski odbiły się szerokim echem w polskich mediach. Na Portugalczyka wylała się fala krytyki. - Po 11 miesiącach opuszcza kadrę niczym tchórz i zostanie zapamiętany w Polsce jako "siwy bajerant", który oszukał kibiców - pisze Łukasz Godlewski w artykule na temat Sousy dla Sport.pl. Podobnych komentarzy jest znacznie więcej.