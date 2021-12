To już przesądzone: Sousa dopnie swego. PZPN na przegranej pozycji

Paulo Sousa chce odejść do brazylijskiego Flamengo, co potwierdził prezes PZPN Cezary Kulesza. Ale nie zgadza się na propozycję Portugalczyka, by rozwiązać umowę za porozumieniem stron - PZPN żąda odszkodowania (kontrakt jest ważny do końca el. MŚ 2022, czyli do końcówki marca, ale w przypadku awansu na MŚ automatycznie zostałby przedłużony do końca 2022 roku).

Z informacji Sport.pl wynika, że kontrakt Sousa - PZPN w tej konkretnej sytuacji znakomicie chroni Sousę, ale stawia polską stronę w bardzo trudnej sytuacji. Nie przewidziano w nim sytuacji, w której to Portugalczyk zechciałby zerwać umowę - nie zapisano kar umownych ani ewentualnej klauzuli odstępnego. Za to gdyby to polska strona chciała zwolnić Sousę, to trzeba byłoby wypłacić mu wszystkie pensje do końca kontraktu.

Odejście Sousy z reprezentacji Polski jest już przesądzone. A potem postępowanie sądowe?

Co dalej? Albo przedstawiciele Sousy i PZPN-u dogadają się w sprawie odszkodowania, a jeśli nie dogadają się, to możliwa jest długa batalia sądowa - zarówno w FIFA, jak i w TAS (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu). Jednak odejście Sousy do Flamengo jest już przesądzone na 100 procent, a to dzięki przepisom FIFA, które są jasne: ewentualne postępowania sądowe będą prowadzone później tylko po to, by ustalić kwotę odszkodowania. A Polska już musi szukać trenera, który poprowadzi drużynę w marcowym barażu el. MŚ 2022 z Rosją (i w ew. finale z Szwecją lub Czechami).

Zbigniew Boniek zawiódł. Chyba zapomniał zadać jedno pytanie o Sousę

Jak wysokie może być odszkodowanie? Około 300 tys. euro według brazylijskiego dziennikarza Vene Casagrande. Jego zdaniem nie oznacza to jednak, że Flamengo zamierza PZPN wypłacić te pieniądze. Brazylijski klub nie chce płacić i liczy na to, że Sousa weźmie rozwiązanie tej sprawy na siebie.

Umowę z Sousą podpisywał PZPN w styczniu br., jeszcze za kadencji Zbigniewa Bońka, który wypowiedział się na ten temat w rozmowie z Onetem. - Gdybyśmy zapisali w umowie, że jej zerwanie oznacza wypłatę na przykład 500 tys. euro odszkodowania, w istocie byłaby to furtka powodująca, że selekcjoner w każdej chwili mógłby z niej skorzystać po wpłacie tej kwoty. Takiego zapisu jednak nie było, co powoduje, że Paulo Sousie w czasie obowiązującego go kontraktu nie wolno się wiązać z żadnym innym podmiotem. I oczywiście nie może go teraz rozwiązać bez zgody PZPN - stwierdził były prezes PZPN.

Jednak takie podejście ma jedną zasadniczą wadę, która ujawniła się w tej konkretnej sytuacji: nawet gdyby PZPN nie zgodził się na rozwiązanie umowy, to i tak nie można sobie wyobrazić tego, że Sousa miałby jeszcze poprowadzić reprezentację Polski.