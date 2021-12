Sousa kompletnie odleciał. PZPN kontruje. "Skrajnie nieodpowiedzialne"

Paulo Sousa chce odejść z reprezentacji Polski. To już pewne, bo informacje mediów - przede wszystkim tych z Brazylii - potwierdził już Cezary Kulesza. "Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z PZPN z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem" - napisał w niedzielę po południu na Twitterze prezes PZPN.

Kulesza szerzej nie skomentował tego w mediach, ale z "Przeglądem Sportowym" porozmawiał jego bardzo bliski współpracownik Piotr Szefer, który w PZPN jest dyrektorem biura zarządu i który też przysłuchiwał się rozmowie z Sousą. A precyzyjniej był obecny podczas wideokonferencji, do której doszło w niedzielę około 15.

Szefer potwierdził, że Sousa w niedzielę poprosił o rozwiązanie kontraktu. - Zanim jednak przedstawił swoją prośbę, zaprezentował jej uzasadnienie. Pojawiły się w nim dwa argumenty, które uznajemy za mocno oderwane od rzeczywistości. Trener powiedział, że otrzymał ofertę z jednego z najlepszych klubów świata [Flamengo], która może się już nie powtórzyć, dlatego bardzo chciałby z niej skorzystać. Dla mnie jest to sformułowanie bardzo lekceważące dla reprezentacji Polski. Jeśli ktoś nazywa brazylijski klub, nieistotne jaki, jednym z najlepszym na świecie, traktuje to jako szansę, to dla mnie, jako kibica reprezentacji Polski jest to lekceważące - powiedział Szefer.

Drugim argumentem Sousy, który przedstawił Kuleszy, jest moment rozstania. Zdaniem Portugalczyka zakończył się pewien etap współpracy, czyli eliminacje do mundialu, a do marcowego meczu z Rosją zostały jeszcze trzy miesiące. - Jego zdaniem [Sousy] jest dużo czasu, by przygotować się do barażu. Całkowicie się z tymi argumentami nie zgadzamy, nowy selekcjoner miałby zaledwie kilka dni, by przygotować drużynę dla najważniejszych meczów, przed spotkaniem z Rosją będą zaledwie cztery dni zgrupowania - przypomniał Szefer.

"Wierzyłem, że Paulo Sousa jest profesjonalistą"

Dyrektor biura zarządu PZPN także wyjawił, że Kulesza podczas rozmowy przypomniał Sousie, że obdarzył go zaufaniem, kiedy po odejściu Zbigniewa Bońka wiele osób namawiało go, by zwolnił selekcjonera. - Cezary Kulesza wstawił się za Paulo Sousą, obdarzył zaufaniem, wspierał. Oczekiwałby od Portugalczyka tego samego, a nie ciosu w plecy - przyznał Szefer.

I zaznaczył, że PZPN już uruchomił prawników, aby zweryfikowali wszystkie prawne możliwości, by związek nie był na tym stratny. - W umowie nie przewidziano opcji jednostronnego rozwiązania kontraktu. Niestety nie znalazły się w niej także mocne obwarowania, które zabezpieczałyby PZPN przed sytuacją, w której Sousa zerwie swój kontrakt. W związku z tym musimy odwołać się do przepisów FIFA - te mówią o odpowiedzialności odszkodowawczej i dyscyplinarnej, gdyby kontrakt został zerwany w tym trybie - zdradził Szefer.

A na temat samego Sousy jeszcze dodał: - Wierzyłem, że jest profesjonalistą... Ale to, co usłyszałem podczas rozmowy z prezesem Kuleszą, mocno moją wiarę podważyło, gdyż jest to zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.

Portugalski dziennik "Record", ale także telewizja informacyjna SIC Noticias. One są już pewne, że Sousa zostanie trenerem brazylijskiego CR Flamengo. Według dziennikarzy z Portugalii selekcjoner reprezentacji Polski już dogadał się z władzami klubu z Rio de Janeiro i przyjął ich ofertę dwuletniego kontraktu. A to oznacza jedno: Sousa przestaje być selekcjonerem reprezentacji Polski na trzy miesiące przed barażami o mundial w Katarze.

Ostatnio w kontekście Sousy więcej pisało się co prawda o ofercie z Internacionalu Porto Alegre, którego przedstawiciele odwiedzili selekcjonera w Lizbonie i tam dogadywali z nim szczegóły jego kontraktu. Ale nie byli jedyni, bo w połowie grudnia brazylijskie media także informowały, że do stolicy Portugalii przylecieli przedstawiciele Flamengo. Konkretnie wiceprezes klubu Marcos Braz oraz dyrektor wykonawczy Bruno Spindel. To oni mieli namawiać Sousę na wyjazd do Brazylii. Już teraz, bo jak twierdziło Globo Esporte, "rozwiązanie kontraktu Sousy z reprezentacją Polski nie powinno być problemem".

Kontrakt Sousy z kadrą obowiązuje do marca, ale w przypadku awansu na mundial miałby zostać automatycznie przedłużony do końca 2022 roku.