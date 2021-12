Ile zarobi Paulo Sousa? Wyciekły szczegóły kontraktu z Flamengo

To już właściwie pewne. Paulo Sousa nie chce być już selekcjonerem reprezentacji Polski. Portugalczyk poprosił prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o zerwanie kontraktu za porozumieniem stronu. - To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem - napisał na Twitterze Cezary Kulesza.

Szczegóły kontraktu Sousy. Ile zarobi we Flamengo?

Najnowsze doniesienia Interii wskazują na to, że Paulo Sousa chce przyjąć ofertę Flamengo i poprosił PZPN o rozwiązanie umowy. Ta prośba spotkała się z odmową ze strony Cezarego Kuleszy. "Sousa przekonywał, że oferta Flamengo jest być może najlepszą, jaką dostał w życiu, i chce spróbować" - napisał Sebastian Staszewski.

"Record": Paulo Sousa ma nową pracę! "Negocjacje zakończone"

O rozmowach Sousy z Flamengo donoszą też portugalskie i brazylijskie media. Z ich relacji wynika, że portugalski szkoleniowiec ma już ustalone niemal wszystkie warunki nowego kontraktu. Według tego trener reprezentacji w brazylijskim klubie pracę rozpocznie na początku 2022 roku. Umowa, którą popisze, będzie obowiązywała przez dwa lata z możliwością przedłużenie o rok.

Przypomnijmy, że wcześniej dziennikarz Rodrigo Oliveira z Radio Gaucha poinformował o potencjalnych zarobkach Portugalczyka. Otóż miałyby wynosić one 100 tys. euro miesięcznie. Tyle miał otrzymać Sousa, jeśli podpisałby kontrakt Internacionalem Porto Alegre. Na pewno nie mniej zaproponowali mu we Flamengo, chociaż oficjalnej informacji jeszcze nie ma. W każdym razie trener Polaków zarobi w Brazylii prawdopodobnie ok. 30 tysięcy euro miesięcznie więcej niż w naszej kadrze.

Rewelacje na temat odejścia Paula Sousy z Polski odbiły się szerokim echem w polskich mediach. Na Portugalczyka wylała się fala krytyki. - Po 11 miesiącach opuszcza kadrę niczym tchórz i zostanie zapamiętany w Polsce jako "siwy bajerant", który oszukał kibiców - pisze Łukasz Godlewski w artykule na temat Sousy dla Sport.pl. Takich komentarzy jest znacznie więcej. Ustępujący selekcjoner na pewno zatem nie zostanie zapamiętany w naszym kraju jako pozytywna postać.