Jednoznaczne informacje ws. Paulo Sousy. "To po prostu fakt"

Czy Paulo Sousa opuści reprezentację Polski? Tak twierdzą brazylijskie media, które od kilku dni informują o zainteresowaniu portugalskim trenerem ze strony Flamengo Rio de Janeiro oraz Internacional Porto Alegre. Włodarze tego drugiego klubu mieli nawet zaproponować Sousie dwuletni kontrakt oraz zarobki wyższe niż Polski Związek Piłki Nożnej.

Brazylijscy dziennikarze o sytuacji Sousy

- Prezes Internacional Alexandre Barcellos oraz CEO klubu Paulo Bracks polecieli na rozmowy z Paulo Sousą. To po prostu fakt. Chcą dopiąć umowę i są bardzo blisko dogadania się - mówi w rozmowie ze Sport.pl Gustavo Fogaça z serwisu Footure.com.br.

- Myślę, że to, o czym słyszymy od kilkudziesięciu godzin, to rzeczywiście prawda. Wysłannicy Internacional udali się do Portugalii. Będą próbowali namówić Paulo Sousę do podpisania kontraktu - dodaje Isabelle Costa z kanału S1 Live.

Agent Sousy Hugo Cajuda zaprzecza tym informacjom. - Przyjacielu, w Portugalii mamy właśnie bożonarodzeniową kolację. Wszystko, co mogę powiedzieć to to, że w czwartek było Flamengo, w piątek Internacional, a w sobotę pojawi się pewnie inny klub. A prawda jest taka, że nie mamy porozumienia z żadnym klubem. Nie mam zaplanowanego żadnego spotkania na niedzielę - powiedział Cajuda w rozmowie z Goal.com.

Brazylijscy dziennikarze są raczej pewni tego, że Sousa niebawem rozpocznie pracę w ich kraju. - Z tego co wiem nadal trwają negocjacje między stronami. Nie mam informacji, jak przebiega wizyta dyrektorów Internacional w Portugalii, ale z kim bym nie rozmawiał, wybrzmiewa optymistyczny ton o możliwości pozytywnego zakończenia sprawy - wskazuje Jeremias Wernek z UOL Esporte.

Odejdzie cały sztab?

- Mam informacje, że Paulo Sousa zostanie nowym trenerem Internacional Porto Alegre. Rozmawiałem z prezydentem klubu, który wspominał o wielkim projekcie, jaki chce wprowadzić. Zaproponował Sousie dwuletni kontrakt, wielkie perspektywy rozwoju. Myślę, że to właśnie przekonało portugalskiego trenera - mówił nam w sobotę Gabriel Correa z Footure.com.br. Rodrigo Oliveira, dziennikarz "Radio Gaucha" twierdzi, że Sousa miałby ze sobą zabrać cały swój sztab, który do tej pracował z Polakami. Nie wiadomo, kto mógłby zostać następcą Sousy w reprezentacji.

SC Internacional straciło w zeszłym tygodniu trenera, po tym jak zwolniony został Diego Aguirre. W ostatnich latach w Brazylii bardzo cenią portugalskich trenerów i stąd nie brakuje opinii, że doniesienia dotyczące Sousy są prawdopodobne. SC Internacional to trzykrotny mistrz kraju, zdobywca Copa Libertadores 2010.

Paulo Sousa jest od końca stycznia selekcjonerem reprezentacji Polski. Pod jego wodzą biało-czerwoni zajęli ostatnie czwarte miejsce w grupie na Euro 2020 oraz drugie miejsce w eliminacyjnej grupie do mistrzostw świata, dzięki czemu zapewnili sobie udział w marcowych barażach. W pierwszym meczu zagrają z Rosją, a w razie zwycięstwa w finale zmierzą się z Czechami lub Szwecją. Wciąż nie ma pewności, kto poprowadzi biało-czerwonych w finałowej walce o mundial 2022.