Paulo Sousa odrzucił propozycję Cezarego Kuleszy. "Kwas pozostał"

Tego raczej nikt się nie spodziewał, ale wiele wskazuje, że Paulo Sousa, wraz ze swoim sztabem, może opuścić reprezentację Polski. Jak donoszą brazylijskie media, Portugalczyk jest o krok od podpisania umowy z Internacionalem, który oferuje mu sto tysięcy euro miesięcznie, czyli o 30 tysięcy więcej niż płaci mu PZPN.

Nowe informacje nt. Paulo Sousy. Nie tylko on odejdzie z reprezentacji Polski

Na informację ze złością zareagował PZPN. "Otoczenie prezesa Cezarego Kuleszy trzyma rękę na pulsie. Jeśli jednak Portugalczyk miał wszystkich zwieść i za plecami prezesa oraz PZPN dogadać się ws. pracy w Internacionalu (lub innym klubie), związek zamierza ostro zareagować i skierować sprawę do FIFA, domagając się ogromnego odszkodowania w wysokości kilku milionów złotych za zerwanie kontraktu i narażenie PZPN na dodatkowe koszty przez konieczność zatrudnienia nowego selekcjonera" - napisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Okazuje się, że relacja Sousy z Kuleszą jest napięta już od jakiegoś czasu. - Chyba nikt o tym nie pisał, a to może mieć spore znaczenie wobec plotek o odejściu selekcjonera. Podczas grudniowego spotkania z prezesem Kuleszą Paulo Sousa nie zgodził się na dołączenie do sztabu kadry młodego polskiego trenera. Miał do tego prawo, ale pewnie kwas pozostał - napisał na Twitterze Maciej Wąsowski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Na razie nie wiadomo o kogo chodziło.

Fatalny bilans Sousy

Sousa objął kadrę w marcu 2020 roku. Do tej pory poprowadził biało-czerwonych w 15 spotkaniach, z który wygrał zaledwie sześć spotkań. Ale na rozkładzie ma tylko: Andorę, Albanię i San Marino.

W marcu odbywają się baraże o mundial w Katarze. Polska zmierzy się z Rosją. Jeśli wygra, to w decydującym meczu zagra z wygranym z pary: Czechy/Szwecja.