Wyciekły potencjalne zarobki Sousy w Brazylii. Wyższe niż w reprezentacji Polski

Paulo Sousa ma rozpocząć pracę w Brazylii, podpisując kontrakt z Internacional Porto Alegre - to informacja, która gruchnęła w piątkowy wieczór, zakłócając świąteczny spokój w polskim futbolu. Według Vagnera Martinsa selekcjoner reprezentacji Polski zgodził się na warunki dwuletniej umowy, którą miałby podpisać w niedzielę.

Informacjom tym zaprzeczył jednak agent Sousy - Hugo Cajuda. - Przyjacielu, w Portugalii mamy właśnie bożonarodzeniową kolację. Wszystko, co mogę powiedzieć to to, że w czwartek było Flamengo, w piątek Internacional, a w sobotę pojawi się pewnie inny klub. A prawda jest taka, że nie mamy porozumienia z żadnym klubem. Nie mam zaplanowanego żadnego spotkania na niedzielę - powiedział Cajuda w rozmowie z Goal.com.

Na informację ze złością zareagował też PZPN. "Otoczenie prezesa Cezarego Kuleszy trzyma rękę na pulsie. Jeśli jednak Portugalczyk miał wszystkich zwieść i za plecami prezesa oraz PZPN dogadać się ws. pracy w Internacionalu (lub innym klubie), związek zamierza ostro zareagować i skierować sprawę do FIFA, domagając się ogromnego odszkodowania w wysokości kilku milionów złotych za zerwanie kontraktu i narażenie PZPN na dodatkowe koszty przez konieczność zatrudnienia nowego selekcjonera" - napisał Jakub Seweryn.

Brazylijczycy ujawnili potencjalne zarobki Sousy

Mimo dementi ze strony agenta Sousy, w brazylijskich mediach wciąż pojawiają się nowe informacje w sprawie naszego selekcjonera. Tym razem dziennikarz Rodrigo Oliveira z Radio Gaucha poinformował o potencjalnych zarobkach Portugalczyka. Otóż miałyby wynosić one 100 tys. euro miesięcznie.

To kwota o 30 tys. euro miesięcznie wyższa od tej, jaką Sousa zarabia w Polsce. To właśnie m.in. zarobkami Sousa miał przekonać do siebie działaczy Internacionalu. Alexander "Cacique" Medina, z którym rozmawiał brazylijski klub, miał zażądać 140 tys. euro miesięcznie.

Internacional to trzykrotny mistrz Brazylii i dwukrotny zwycięzca Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskiej Ligi Mistrzów. W 2006 roku Internacional wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata, pokonując w finale 1:0 Barcelonę. Jeszcze w sezonie 2019/20 klub z Porto Alegre został wicemistrzem Brazylii, ale poprzedni sezon zakończył na odległym 12. miejscu (w 20-zespołowej Serie A, grającej systemem wiosna-jesień), za co posadą zapłacił Diego Aguirre.

Jeśli informacje brazylijskich mediów się potwierdzą, to reprezentacja Polski będzie musiała szukać nowego selekcjonera na trzy miesiące przed kluczowymi meczami w walce o mistrzostwa świata 2022. 24 marca Polacy zagrają na wyjeździe z Rosją. Jeśli wygrają, to w finale baraży zagrają u siebie ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy.