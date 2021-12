Los Sousy wydaje się przesądzony. Brazylijczyk ujawnia: "Kilka źródeł"

O kilku dni brazylijskie media informują o zainteresowaniu, jakim w ich kraju cieszy się Paulo Sousa. Wcześniej mówiło się przede wszystkim o Flamengo Rio de Janeiro, ale w środę do gry wkroczyło także Internacional Porto Alegre. W wigilijny wieczór dziennikarz Vagner Martins podał, że Sousa zgodził się na propozycję Internacional i w niedzielę ma podpisać nowy kontrakt.

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

Brazylijski dziennikarz o sytuacji Sousy

- Potwierdzam. Mam informacje, że Paulo Sousa zostanie nowym trenerem Internacional Porto Alegre. Rozmawiałem z prezydentem klubu, który wspominał o wielkim projekcie, jaki chce wprowadzić. Zaproponował Sousie dwuletni kontrakt, wielkie perspektywy rozwoju. Myślę, że to właśnie przekonało portugalskiego trenera - mówi w rozmowie ze Sport.pl Gabriel Correa z brazylijskiego serwisu piłkarskiego Footure.com.br.

- To dla mnie mała niespodzianka, ale kilka źródeł przekonywało mnie o możliwości zatrudnienia Sousy już parę dni temu. Mała niespodzianka, bo jednak w Brazylii mało kto zna Sousę. Oglądałem gdy prowadził FC Basel, Fiorentinę, także mecze reprezentacji Polski. Myślę, że to świetny trener, którzy przyjdzie i pomoże Internacional zdobyć tytuły - dodaje Correa.

Agent komentuje

Agent Sousy Hugo Cajuda zaprzecza tym informacjom. - Przyjacielu, w Portugalii mamy właśnie bożonarodzeniową kolację. Wszystko, co mogę powiedzieć to to, że w czwartek było Flamengo, w piątek Internacional, a w sobotę pojawi się pewnie inny klub. A prawda jest taka, że nie mamy porozumienia z żadnym klubem. Nie mam zaplanowanego żadnego spotkania na niedzielę - powiedział Cajuda w rozmowie z Goal.com.

Co przekonało klub?

- Dyrektorzy klubu z Porto Alegre widzą w nim szkoleniowca, który potrafi sprawić, by drużyna grała ofensywie i ma dobrą rękę do młodych piłkarzy. Z kolei Inter ma kilku zawodników poniżej 23. roku życia jak m.in. Roberto, Carlos Palacios, Mauricio czy Johnny - kończy nasz rozmówca.

SC Internacional straciło w zeszłym tygodniu trenera, po tym jak zwolniony został Diego Aguirre. W ostatnich latach w Brazylii bardzo cenią portugalskich trenerów i stąd nie brakuje opinii, że doniesienia dotyczące Sousy są prawdopodobne. SC Internacional to trzykrotny mistrz kraju, zdobywca Copa Libertadores 2010.

Paulo Sousa jest od końca stycznia selekcjonerem reprezentacji Polski. Pod jego wodzą biało-czerwoni zajęli ostatnie czwarte miejsce w grupie na Euro 2020 oraz drugie miejsce w eliminacyjnej grupie do mistrzostw świata, dzięki czemu zapewnili sobie udział w marcowych barażach. W pierwszym meczu zagrają z Rosją, a w razie zwycięstwa w finale zmierzą się z Czechami lub Szwecją.

- Według informacji Sport.pl, PZPN nie otrzymał żadnej informacji od Portugalczyka, jakoby ten chciał zrezygnować z pracy z reprezentacją Polski. I jeśli otrzyma, nie pozostawi tego bez ostrej reakcji! - napisał Jakub Seweryn z portalu Sport.pl.