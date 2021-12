Napastnik jest gotowy na reprezentację Polski. Apeluje do Sousy: Chcę pomóc

Kacper Przybyłko ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Philadelphii Union. The U zajęli drugie miejsce w sezonie zasadniczym, awansowali do półfinału Ligi Mistrzów CONCACAF i dotarli do półfinałów play-offów MLS. Tam jednak lepsi okazali się późniejsi triumfatorzy, czyli New York City. Przybyłko zakończył sezon 2021 z 17 bramkami we wszystkich rozgrywkach. Philadelphia skorzystała na początku grudnia z opcji przedłużenia umowy z napastnikiem do końca 2023 roku.

Kacper Przybyłko chce grać w reprezentacji Polski. "Zaprosiłbym Sousę na mecz"

Kacper Przybyłko udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu" po zakończeniu sezonu Major League Soccer. Napastnik Philadelphii Union skorzystał z okazji, żeby wypowiedzieć się na temat gry w reprezentacji Polski. "Zaprosiłbym Paulo Sousę do siebie na mecz. Wiem, że patrzy na MLS, bo i Frankowski, i Buksa dostawali już powołania, ale nie wiem, czy obejrzał jakiś mecz z moim udziałem. Jestem gotów pomóc reprezentacji, tylko najpierw muszę otrzymać powołanie. W telewizji nie widać wszystkiego, co daję drużynie" - powiedział.

28-latek opowiedział też o zmianach, jakie liga w Stanach Zjednoczonych przeszła w ostatnich latach. "Najpierw dochodziły do mnie głosy, że tu wszystko jest na miernym poziomie. Ale ten, kto tak myślał, chyba nigdy tutaj nie był. Trzy lata temu poziom ligi był dobry, ale większość zespołów preferowała fizyczny styl. Teraz więcej ekip chce grać ładnie dla oka, ofensywnie i skutecznie. MLS da się lubić" - dodał Przybyłko. Celem Polaka jest też zostanie najlepszym strzelcem w historii Philadelphii Union. "Mam 35 trafień w trzy lata, a Sebastien LeToux strzelił 50 goli w sześć lat. Jak dobrze pójdzie, to być może go dogonię w przyszłym roku" - skwitował.

Kacper Przybyłko występuje w Philadelphii Union od sierpnia 2018 roku. Wcześniej napastnik występował jedynie w klubach z Niemiec - Fortunie Dusseldorf, Greuther Furth, Arminii Bielefeld oraz FC Koeln.