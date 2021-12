Sousa może odejść z kadry przed barażami! Brazylijczycy odpalili prawdziwą bombę

Wiceprezes klubu Marcos Braz oraz dyrektor wykonawczy Bruno Spindel. To dwóch wysłanników CR Flamengo, którzy w sobotę spotkają się z Paulo Sousą w Lizbonie, gdzie będą go namawiać na wyjazd do Brazylii. Już teraz, bo jak twierdzi Globo Esporte "rozwiązanie kontraktu Sousy z reprezentacją Polski nie powinno być problemem".

Sousa w czwartek pojawił się na łączeniu z TVP Sport, gdzie komentował rywali Polski w Lidze Narodów. Selekcjoner odpowiadał ogólnikami, nie powiedział nic ciekawego. - Wszystkie grupy są bardzo ciekawe, pełne klasowych zespołów. Najlepsze jest to, że możemy tam być i cieszyć się z gry z takimi drużynami - opowiadał Sousa w wywiadzie dla TVP Sport.

Słowem: mówił tak, jakby zupełnie nie był przekonany, że od czerwca do września będzie dalej prowadził reprezentację Polski w spotkaniach LN z Belgią, Holandią i Walią.

Podobnego zdania jest Globo Esporte, które informuje, że Sousa "pozytywnie nastawia się na pracę we Flamengo". I chwali selekcjonera reprezentacji Polski, któremu w Brazylii wystawiono dobre rekomendacje. "Na co dzień postrzegany jest jako profesjonalista, który dba o dobre relacje. Do tego to charyzmatyczny i ofensywnie usposobiony trener, który w reprezentacji Polski pracuje z dwoma asystentami, trenerem bramkarzy, dwoma specjalistami od przygotowania fizycznego i analitykiem".

Spotkanie Sousy z Kuleszą

We wtorek Sousa po raz pierwszy od przegranej z Węgrami (1:2) zameldował się w Polsce. Selekcjoner przyleciał ledwie na jeden dzień. Przede wszystkim na umówioną, poranną rozmowę z prezesem Cezarym Kuleszą, w której udział wzięli także sekretarz generalny Łukasz Wachowski, dyrektor Marcin Dorna, rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, a także dyrektor biura zarządu Piotr Szefer.

Rozmowa trwała półtorej godziny i dominowały dwa tematy - analiza meczu z Węgrami, a także marcowe baraże na mundial w Katarze. Przebiegła w dobrej atmosferze. W trakcie rozmowy zdecydowano się zamknąć sprawę eliminacji i skupić się na barażach. Niewykluczone jednak, że nie byłoby tak miło, gdyby po utracie rozstawienia Polacy nie mieli tak dużego szczęścia w losowaniu drabinek barażowych, gdzie Sousa trafił na Rosję, a później w przypadku wygranej na zwycięzcę meczu Szwecja - Czechy.

Sousa na wtorkowym spotkaniu poproszony został, by sporządził i przedstawił związkowi "listę życzeń". Tak, by mógł jak najlepiej przygotować kadrę do marcowych meczów o mundial. Tylko że to zaraz - jak pisze Globo Esporte - może okazać się nieaktualne. I kontrakt Sousy z kadrą, który obowiązuje do marca, a w przypadku awansu na mundial miałby zostać automatycznie przedłużony do końca 2022 roku, może zostać przedwcześnie rozwiązany.