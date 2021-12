Polska poznała rywali w Lidze Narodów. Mogło być znacznie gorzej

Reprezentacja Polski ponownie zagra w dywizji A Ligi Narodów. Wszystko dlatego, że w 2020 roku drużyna jeszcze pod wodzą Jerzego Brzęczka zajęła w grupie z Włochami (0:0 i 0:2), Holandią (0:1 i 1:2) oraz Bośnią i Hercegowiną (2:1 i 3:0) trzecie miejsce, utrzymując się w najwyższej kategorii. Ze względu na trzecie miejsce, Polacy znajdą się dzisiaj w trzecim koszyku.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Polska musi zrobić, żeby pojechać na mundial? Baraże grozy i wielkie pieniądze

Polska zagra z Belgią, Holandią i Walią. Będzie rewanż za finał Euro 2020

W edycji 2022/23 Polska trafiła do grupy A4, w której zmierzy się z Belgią, Holandią oraz Walią! To oznacza, że Polacy uniknęli w tym losowaniu mistrzów świata Francuzów oraz mistrzów Europy Włochów. Ponadto w drugim koszyku do wylosowania byli także Niemcy czy Portugalczycy.

Najciekawiej zapowiada się z kolei grupa A3, gdzie zagrają Włosi, Niemcy oraz Anglicy, a więc dojdzie do rewanżu za ostatni finał Euro 2020.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Mecze nadchodzącej edycji Ligi Narodów zostaną rozegrane w dniach 2 czerwca - 27 września 2022 roku, będąc świetnymi sprawdzianami przed mistrzostwami świata w Katarze, które odbędą się w listopadzie i grudniu. Cztery spotkania zostaną rozegrane w dniach 2-14 czerwca, dwa ostatnie w dniach 22-27 września.

Znamy szczegóły spotkania Paulo Sousy z Kuleszą. Scenariusz rozmowy mógł być inny

Najlepsze drużyny z każdej grupy dywizji A awansują do turnieju finałowego, który zaplanowano na dni 14-18 czerwca 2023 roku. Najsłabsze drużyny z każdej grupy Będzie to trzecia edycja Ligi Narodów. Pierwszą wygrali Portugalczycy, którzy w finale wygrali z Holandią 1:0. W drugiej najlepsi okazali się Francuzi, pokonując w finale Hiszpanię 2:1.

Wyniki losowania Ligi Narodów 2022/23:

Dywizja A:

Grupa A1: Francja, Dania, Chorwacja, Austria.

Grupa A2: Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Czechy.

Grupa A3: Włochy, Niemcy, Anglia, Węgry.

Grupa A4: Belgia, Holandia, Polska, Walia.

Dywizja B:

Grupa B1: Ukraina, Szkocja, Irlandia, Armenia.

Grupa B2: Islandia, Rosja, Izrael, Albania.

Grupa B3: Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Rumunia, Czarnogóra.

Grupa B4: Szwecja, Norwegia, Serbia, Słowenia.

Dywizja C:

Grupa C1: Turcja, Luksemburg, Litwa, Wyspy Owcze.

Grupa C2: Irlandia Północna, Grecja, Kosowa, Cypr/Estonia (zwycięzca).

Grupa C3: Słowacja, Białoruś, Azerbejdżan, Kazachstan/Estonia (zwycięzca).

Grupa C4: Bułgaria, Macedonia Północna, Gruzja, Gibraltar.

Dywizja D:

Grupa D1: Liechtenstein, Kazachstan/Mołdawia (przegrany), Andora, Łotwa.

Grupa D2: Malta, Cypr/Estonia (przegrany), San Marino.