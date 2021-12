Losowanie Ligi Narodów! Tak wygląda podział na koszyki. Polska będzie miała trudno

Organizowana przez UEFA Liga Narodów zastąpiła w kalendarzu spotkania towarzyskie. Triumfatorem pierwszej edycji została Portugalia, która w finale okazała się lepsza od Holandii (1:0). W drugiej edycji z kolei najlepsza okazała się Francja, która pokonała 2:1 Hiszpanię. Biało-czerwoni utrzymali się w najwyższej dywizji dzięki dwóm zwycięstwom z Bośnią i Hercegowiną oraz remisem z Włochami w drugiej edycji.

Liga Narodów. Reprezentacja Polski może trafić do grupy śmierci

Reprezentacja Polski utrzymała się w najwyższej dywizji Ligi Narodów, co oznacza, że trafi na zdecydowanie najmocniejszych rywali w losowaniu. Biało-czerwoni znaleźli się w trzecim koszyku. Zwycięzcy każdej z czterech grup w najwyższej dywizji znajdą się w turnieju Final Four, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku. Na ten moment nie wiadomo, jak Liga Narodów wpłynie na eliminacje do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku w Niemczech.

Ze względu na mistrzostwa świata w Katarze terminarz gier Ligi Narodów będzie wyglądał zdecydowanie inaczej, niż do tej pory. Reprezentacja Polski zagra aż cztery mecze grupowe w czerwcu 2022 roku, natomiast dokończenie rozgrywek nastąpi we wrześniu. Pierwszy mecz biało-czerwoni zagrają w dniach 2-4 czerwca, a zakończenie zmagań w grupie nastąpi w dniach 25-27 września. Na ten moment bilans Polaków w Lidze Narodów wygląda dosyć słabo, ponieważ wygrali zaledwie dwa z dziesięciu meczów.

Potencjalni rywale Polski w trzeciej edycji Ligi Narodów:

Koszyk 1 : Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia

: Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia Koszyk 2 : Portugalia, Holandia, Dania, Niemcy

: Portugalia, Holandia, Dania, Niemcy Koszyk 4: Walia, Austria, Czechy, Węgry

Liga Narodów. Kiedy odbędzie się losowanie?

Losowanie grup Ligi Narodów odbędzie się w czwartek 16 grudnia o godzinie 18:00, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, Polsacie Sport Premium 2 i stronach sport.tvp.pl oraz polsatboxgo.pl.