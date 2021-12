Dramat reprezentanta Polski. Baraże MŚ i wielki transfer z głowy. Diagnoza jak wyrok

Dawidowicz w ostatnich tygodniach przeżywał najlepszy okres w swojej karierze. We Włoszech stał się podstawowym zawodnikiem Hellasu Verona (15 występów w tym sezonie, 30 w ubiegłym), a do tego wskoczył do wyjściowego składu reprezentacji Polski. Wystąpił m.in. w obu meczach z Albanią, a także spotkaniach z Anglią oraz Węgrami, czyli wszystkich decydujących starciach eliminacji MŚ.

Koszmar Pawła Dawidowicza. Czeka go długa przerwa

26-letni Paweł Dawidowicz niedzielny, wyjazdowy mecz Hellasu z Venezią (4:3) rozegrał od pierwszej do ostatniej minuty, ale zakończył go z kontuzją. Badania w klubie potwierdziły najgorszy możliwy scenariusz - zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w kolanie.

Jak poinformował klub Polaka, Hellas Verona, Dawidowicz przejdzie w czwartek operację w klinice Villa Stuart w Rzymie, a operował go będzie doktor Mariani - ten sam, który dwukrotnie stawiał na nogi Arkadiusza Milika przy identycznym urazie. Po operacji reprezentanta Polski czeka około pół roku przerwy w grze. To oznacza, że może nie zagrać już do końca sezonu, tracąc przy tym marcowe baraże o mistrzostwa świata w Katarze.

Dodatkowo przez kontuzję Dawidowicz straci szanse na wielki transfer. - Bardzo dobre występy Dawidowicza otworzyły mu furtkę do dużego transferu. W ostatnich tygodniach jego menedżerowie z agencji INNfootball toczyli poważne rozmowy z zainteresowanymi klubami z Włoch i Anglii. Możliwe, że już zimą Dawidowicz znalazłby się w topowym europejskim klubie. Za rozwój zawodnika przemawia kwota transferu o jakiej dyskutowano: 15-20 milionów euro - informują Meczyki.pl.

Paweł Dawidowicz rozegrał dotąd 60 meczów w Serie A, wszystkie w barwach Hellasu Verona, i strzelił w nich jednego gola. Wcześniej bronił barw także Palermo, VfL Bochum oraz rezerw Benfiki Lizbona. W reprezentacji Polski zaliczył dotąd osiem występów.

W półfinale baraży Polska zagra 24 marca na wyjeździe z Rosją. Zwycięzca tego starcia zagra w finale u siebie ze Szwecją lub Czechami.