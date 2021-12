Spotkanie Kulesza - Sousa na szczycie. Jest źle. "Uwiera go, irytuje"

Do spotkania Cezarego Kuleszy z Paulo Sousą miało dojść dzień po porażce z Węgrami (1:2), ale ostatecznie prezes PZPN je odwołał. Od tego czasu obaj panowie ze sobą nie rozmawiali. Podobnie było, gdy reprezentacja Polski wracała ze zgrupowania w Hiszpanii, kiedy selekcjoner i prezes PZPN też nie zamienili ze sobą ani słowa, choć siedzieli w samolocie w jednym rzędzie - czytamy na meczyki.pl.

"Sousa jest jak kamień w bucie"

Serwis przypomina, że Kulesza nie mówi po angielsku. To też wpływa na jego relację z Sousą, ale ta nawet mimo bariery językowej nie jest najlepsza. "Nikt tego nie powie głośno, ale dla nowego prezesa Sousa jest jak kamień w bucie. Uwiera go. To nie jego człowiek. Jest trudny do nadzorowania. Irytuje decyzjami bez nawet nieformalnego porozumienia, bo do tej pory nie wypracowano działającej komunikacji".

Być może uda się ją wypracować w przyszłym tygodniu, kiedy Portugalczyk przyleci do Polski. Jego spotkanie z Kuleszą zaplanowane jest na wtorek. Ma być nawet nie tyle podsumowaniem ostatnich miesięcy, ile przede wszystkim normalizacją stosunków w kolejnych miesiącach. Przynajmniej do marcowych baraży, kiedy reprezentacja Polski potrzebuje spokoju i gry do jednej bramki.

Co dalej z Paulo Sousą?

Albo może tylko do marcowych baraży, bo meczyki.pl informują, że przyszłość Sousy wcale nie jest jasna. Jeśli Portugalczyk nie awansuje na mundial, pożegna się z kadrą na 100 proc. Ale nawet jeśli awansuje, wcale nie jest powiedziane, że to on pod koniec roku poprowadzi reprezentację Polski na mistrzostwach świata w Katarze.

Polska po porażce z Węgrami straciła rozstawienie w barażach, a także duże pieniądze - nie zarobi na biletach, bo pierwsze spotkanie z Rosją rozegra na wyjeździe. Jeśli je wygra, kolejny mecz kadra Sousy zagra w Polsce. Jej rywalem będzie Szwecja albo Czechy. Mecze półfinałowe baraży zaplanowane są na 24 i 25 marca, a finałowe na 28 i 29 marca.