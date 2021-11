Kowalczyk kpi z powołań do kadry. "Do marca wypocznę i też liczę na powołanie"

Selekcjoner reprezentacji Polski wraz ze swoim sztabem szkoleniowym może już rozpocząć analizę następnego rywala w walce o udział na mistrzostwach świata w Katarze. W piątek rozlosowano pary barażowe. Wiadomo, że Polska zmierzy się w półfinale na wyjeździe z Rosją.

Do następnego zgrupowania reprezentacji Polski zostają więc cztery miesiące. W tym czasie piłkarze będą próbowali przekonać Paulo Sousę, że to właśnie ich powinien powołać Portugalczyk do walki w barażach o MŚ 2022. Zarzuty co do wcześniejszego składu biało-czerwonych ma Wojciech Kowalczyk.

- Jeśli na dzień dzisiejszy, po tych listopadowych meczach, jeszcze raz zobaczę na zgrupowaniu nieuczestniczących w meczach ligowych Płachetę albo Puchacza, to złapię się za głowę. Jeżeli nie rozegrają przez cztery miesiące żadnego meczu ligowego, to po co mi oni? Ja do marca też wypocznę i bym liczył na powołanie - powiedział Wojciech Kowalczyk w programie "Stan futbolu".

Kowalczyk wymienił piłkarzy, którzy rzeczywiście nie odgrywają kluczowych ról w swoich zespołach. Przemysław Płacheta jest formalnie zawodnikiem Norwich City, który w bieżącym sezonie rozegrał zaledwie dwie minuty w Premier League (31 października w meczu z Leeds United). To jedyne minuty, jakie rozegrał skrzydłowy w tym sezonie.

Tymoteusz Puchacz natomiast ma tych minut rozegranych więcej, tylko że nie w Bundeslidze. Prawy obrońca Unionu Berlin wciąż czeka na swój debiut w lidze. Dotychczas występował natomiast w spotkaniach kwalifikacyjnych oraz grupowych Ligi Konferencji Europy. W sumie 23-latek rozegrał blisko 470 minut, w których trakcie zdobył dwie asysty.

Mecz barażowy między Polską a Rosją zostanie rozegrany 24 marca. Jeżeli biało-czerwoni wygrają spotkanie półfinałowe, zmierzą się w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie ze zwycięzcą meczu Szwecja-Czechy.

MŚ 2022. Baraże drabinka:

Ścieżka A:

Szkocja - Ukraina Walia - Austra

Ścieżka B:

Rosja - Polska Szwecja - Czechy

Ścieżka C: