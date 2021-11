"Chodzi o to, żeby Sousa nie przespał tych czterech miesięcy". Były reprezentant ocenia szanse w barażu

- Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że na niego wpadliśmy. I to nawet pomimo tego, że nigdy tam nie wygraliśmy - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z "Polsatem Sport". Trudno się nie zgodzić z byłym obrońcą reprezentacji Polski, bo biało-czerwoni mogli także trafić na zdecydowanie lepszych Włochów czy Portugalczyków, którzy będą rywalizować w ścieżce C. Polacy unikną starcia z którymkolwiek z ww. rywali, ponieważ jeśli uda im się pokonać Rosjan, to w finale baraży zmierzymy się na Stadionie Narodowym w Warszawie ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy.

Piotr Czachowski ma radę dla Paulo Sousy. "Warunek jest taki, że Robert Lewandowski musi być w formie"

Losowanie spośród drużyn nierozstawionych sprawiło, że wciąż ciągnie się temat nieobecności Roberta Lewandowskiego w najważniejszym meczu eliminacji MŚ z Węgrami. Czachowski podkreśla, że jeśli Paulo Sousa chce awansować z kadrą na mistrzostwa świata w Katarze, to musi być spełniony jeden warunek.

Polska w komentarzach już awansowała na mundial. "Powinien odpocząć Lewandowski"

- My się cieszymy, bo lepszego rywala nie mogliśmy wylosować. Jednak Rosjanie też się cieszą. Teraz chodzi o to, żeby Paulo Sousa nie przespał tych czterech miesięcy. Poza tym, choć Rosjanie są faworytem, to stać nas na wygraną. Warunek jest taki, że Robert Lewandowski musi być w formie, bo ja nie wyobrażam sobie zwycięstwa bez tego człowieka – stwierdził Piotr Czachowski, były reprezentant Polski.

Reprezentant Polski przypomniał się Paulo Sousie. Ładnie przymierzył [WIDEO]

Jakie szanse, zdaniem byłego obrońcy, mają biało-czerwoni w starciu z Rosjanami? - Jak powiedziałem, my jesteśmy na dwa z plusem, może trzy z minusem, oni na trójkę z plusem. Szanse na ten moment wynoszą 60 do 40 dla Rosjan. Jeśli jednak zagramy bardzo dobrze, to możemy ich wyeliminować - stwierdził Czachowski - Przynajmniej tak, jak w tamtych meczach - dodał nawiązując do meczów reprezentacji Polski z Anglikami (1:1) w eliminacjach MŚ oraz z Hiszpanami (1:1) na Euro 2020.

Mecz półfinałowy barażów na MŚ 2022 odbędzie się 24 marca w Rosji. Relacja na żywo tego meczu będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.