Rosja może być potężnie osłabiona w barażu z Polską. Wszystko zależy od FIFA

31-letni Fiodor Smołow w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze zdobył dwie bramki i miał aż pięć asyst. W sumie jego bilans dla kadry Rosji to: 45 występów, 16 goli i cztery asysty. W rosyjskiej lidze w barwach Lokomotiwu Moskwa strzelił siedem goli i zajmuje trzecie miejsce wśród najskuteczniejszych zawodników rozgrywek.

Duże osłabienia Rosji

Sześć lat od niego młodszy Gołowin w kadrze Rosji zagrał 45 razy. Zdobył pięć bramek i miał aż trzynaście asyst. Smołow i Gołowin raczej jednak nie pomogą reprezentacji Rosji w barażowym meczu z Polską. Obaj będą musieli bowiem pauzować za nadmiar żółtych kartek. Co ciekawe, obaj ukarani zostali w ostatnim spotkaniu eliminacyjny, w którym Rosjanie przegrali na wyjeździe 0:1 z Chorwacją. Dla obu piłkarzy była to druga żółtka kartka w eliminacjach, co oznacza jednomeczową pauzę.

Jest jednak jedno małe ale. W najbliższym czasie może się okazać, że wszystkie te dyskusje były kompletnie niepotrzebne. FIFA zastanawiała się bowiem nad wprowadzeniem amnestii dla piłkarzy, którzy są o jedną kartkę od zawieszenia. Obowiązujące obecnie przepisy jasno stanowią, że play-offy są częścią eliminacji i wszystkie kartki z fazy grupowej liczą się także w nich.

UEFA złożyła jednak wniosek, by wszystkie żółte kartki po fazie grupowej były anulowane. Obecnie dotyczy to aż 107 zawodników, którzy wezmą udział w barażach. Najwięcej, bo aż 13 zagrożonych ma reprezentacja Turcji. W Polsce zagrożeni są Kamil Glik, Bartosz Bereszyński, Matthew Cash, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Arkadiusz Milik, Tymoteusz Puchacz, Damian Szymański i Karol Świderski. Decyzja miała zapaść jeszcze tuż przed losowaniem baraży, ale na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji.

Na tę chwilę zatem Gołowin, Smołow i Mateusz Klich z powodu kartek muszą pauzować w meczu barażowym: Rosja - Polska. Pojedynek ten odbędzie się w czwartek, 24 marca o godz. 18. Finały baraży zaplanowane są na 28 i 29 marca.