"To może być dla naszych rywali problem". Piekarski wie, co mówi. Dobrze zna rosyjski rynek

- Mamy piłkarzy z wyższej półki. Trzeba do Rosji jechać z wiarą we własne możliwości - mówi Mariusz Piekarski, były reprezentant Polski, a obecnie menedżer dobrze znający rosyjski rynek. W barażach o mundial 2022 piłkarska kadra Polski trafiła na Rosję. Jeśli ją pokona na jej terenie, to decydujący mecz rozegra u siebie ze Szwecją albo Czechami. Spotkania w marcu.

