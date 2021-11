Rosyjski ekspert ma radę dla Polaków: Wtedy szanse Rosjan zdecydowanie zmaleją

- To dla nas trudne losowanie. Nie mamy obecnie spójnego zespołu i nie wiadomo, czy do marca zdążymy go zbudować. W Rosji wszyscy znają Lewandowskiego i jego możliwości - mówi Sport.pl Iwan Żidkow, redaktor naczelny portalu sportsdaily.ru. - Losowanie mogło być dla nas lepsze, a mogło też być gorsze - dodaje Artur Petrosian, rosyjski dziennikarz współpracujący z ESPN.

Zobacz wideo Borek: Ktoś próbuje to Lewandowskiemu wmówić. To jest absurd

Rosjanie jako zespół rozstawiony będą gospodarzami meczu z Polską, który odbędzie się w dniach 24 lub 25 marca. Obie ekipy trafiły do drugiej ścieżki barażów. To oznacza, że jedna z nich w bezpośrednim spotkaniu o awans na mistrzostwa świata 2022 zmierzy się ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. Finał baraży Rosja/Polska - Szwecja/Czechy odbędzie się 28 lub 29 marca.

Rosjanie chcieli uniknąć Czech, woleli Turcję

Jak mówi Petrosyan, nie chciał on przede wszystkim trafić na Czechy. - Ale jeśli ogramy Polskę, pewnie i tak będziemy musieli się zmierzyć z Czechami - twierdzi. Zakłada, że Czesi ograją Szwecję, co obiektywnie mówiąc, stanowiłoby pewną niespodziankę.

Żidkow pytany przez nas o silne strony Polaków wymienia tylko Roberta Lewandowskiego. Przyznaje, że sam marzył o wylosowaniu Turcji, a rosyjscy kibice woleli ścieżkę ze Szkocją, Macedonią lub Turcją. Petrosyan chciał wylosować Macedonię Północną, następnie Szkocję lub Walię. Obaj dopytywani o innych naszych piłkarzy niż Lewandowski wskazują na Piotra Zielińskiego, Arkadiusza Milika i Grzegorza Krychowiaka.

Reprezentacja Paulo Sousy już raz grała z Rosją - tuż przed startem Euro 2020. W czerwcowym sparingu był remis 1:1, a dla biało-czerwonych trafił Jakub Świerczok. Oba zespoły później zawiodły na mistrzostwach, zajmując ostatnie miejsca w swoich grupach.

Udany mundial u siebie

Nieudany występ na Euro był przyczyną zwolnienia Stanisława Czerczesowa z funkcji selekcjonera. Trzy lata temu za jego kadencji Rosjanie doszli do ćwierćfinału mistrzostw świata rozgrywanych w ich kraju. W meczu o półfinał przegrali dopiero po rzutach karnych z późniejszymi finalistami, Chorwatami. - Po sukcesie na mundialu 2018 brak awansu na MŚ w Katarze byłby dla nas katastrofą - uważa Zhidkov.

Petrosyan: - Może nie byłaby to katastrofa, bo nie mamy wysokich oczekiwań, ale na pewno byłoby to spore rozczarowanie. Rosyjscy kibice zawsze byli zbyt ambitni.

Zatrudnić Czerczesowa?

Pytamy naszych rozmówców, kto ich zdaniem będzie faworytem meczu Rosja - Polska. - To zależy. Jeśli PZPN zdecyduje się teraz zatrudnić Stanisława Czerczesowa, szanse Rosjan na zwycięstwo zdecydowanie zmaleją. Czerczesow miałby absolutną motywację, by wyeliminować swoją byłą drużynę. Wykonywał świetną pracę w naszej reprezentacji i nadal byłby lepszym selekcjonerem niż obecny - Walerij Karpin - uważa Żidkow. - Polska ma wyjątkową okazję, by zwiększyć swoje szanse na wyjazd na mundial: zatrudnić Czerczesowa - dodaje.

Inaczej patrzy na to Petrosian. - Gdyby mecz był rozgrywany w Warszawie, powiedziałbym o szansach 75 do 25 do Polski. Ale ponieważ spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w Moskwie, daję wam 60 procent szans na zwycięstwo - kończy.