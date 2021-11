Zadziwiający wybór Wichniarka. Chciałby wylosować tę reprezentację w barażach

Reprezentacja Polski przegrała z Węgrami 1:2 w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata i przez to straciła rozstawienie w barażach, które odbędą się w marcu 2022 roku. Na kadrę i Paulo Sousę spadła ogromna fala krytyki, a najbardziej dostało się Robertowi Lewandowskiemu, który uzgodnił z trenerem, że nie zagra w spotkaniu na Stadionie Narodowym.

W półfinale baraży Polska zagra na wyjeździe z jedną z rozstawionych reprezentacji. Będzie to Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja lub Walia. Jeśli udałoby się przejść pierwszego rywala, to o tym, gdzie biało-czerwoni zagrają finał baraży, zadecyduje losowanie.

Tuż przed ceremonią, na której wyłoni się rywal biało-czerwonych, głos zabrał były reprezentant Polski, Artur Wichniarek na łamach "Przeglądu Sportowego". - Jeśli znów wygramy psim swędem ze słabszą drużyną, to pojedziemy na mistrzostwa świata z nadziejami i z dużej chmury będzie mały deszcz. Zespoły, które grają na wysokim poziomie i mają wiarę we własne umiejętności grają swoją piłkę i nie zastanawiają się nad tym, czy trafią na Polskę, czy kogoś innego z drugiego koszyka. Samym losowaniem jeszcze nic nie wygramy - powiedział były napastnik.

W dalszej części rozmowy stwierdził, że chciałby, aby Polska zagrała w barażach z Portugalią. Na papierze jest to jedna z najmocniejszych reprezentacji spośród tych, które muszą walczyć o awans na mundial w Katarze. - Paulo Sousa wspomniał, że jesteśmy gotowi na to, by grać z największymi. Idąc tym tropem dobrze byłoby trafić na Portugalię. Nasz selekcjoner nie musiałby nigdzie jeździć, miałby mecz u siebie, ale dla Polaków to nadal byłby wyjazd - dodał Wichniarek.

- Przez rok kadencji Sousy wygraliśmy tylko mecze z San Marino, Andorą i Albanią. Tak słabych zespołów w barażach nie ma. Jeśli chcemy cokolwiek zrobić na mistrzostwach świata w Katarze, to powinniśmy sprawdzić się z najlepszymi - zakończył.

Półfinały baraży zostaną rozegrane 24 i 25 marca 2022 roku, natomiast finały odpowiednio 28 i 29 marca. Spośród 12 reprezentacji biorących udział w barażach tylko trzy wywalczą awans na przyszłoroczny mundial w Katarze.

Losowanie par barażowych odbędzie się w piątek 26 listopada o godzinie 17:00 w Zurychu. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć za pośrednictwem TVP Sport, Polsatu Sport News, stron internetowych sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl oraz w aplikacjach mobilnych TVP Sport oraz Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE na Sport.pl oraz Sport.pl LIVE.