To już dziś! Polska pozna rywala. O której i gdzie oglądać losowanie barażów? [TRANSMISJA, STREAM]

Reprezentacja Polski zapewniła sobie udział w barażach dzięki wygranej 4:1 z Andorą i porażce Albanii z Anglią na Wembley (0:5). W związku z tym Paulo Sousa postanowił dać wolne Robertowi Lewandowskiemu oraz Kamilowi Glikowi na ostatni mecz eliminacji MŚ przeciwko reprezentacji Węgier. Biało-czerwoni przegrali to spotkanie 1:2, przez co stracili też możliwość rozstawienia w pierwszym meczu (a do sukcesu wystarczał już remis).

Eliminacje MŚ 2022. Reprezentacja Polski może trafić na mistrzów Europy

Przez porażkę z Węgrami reprezentacja Polski znalazła się w gronie sześciu drużyn nierozstawionych. Tym samym kadra prowadzona przez Paulo Sousę może trafić na którąś z drużyn z grona Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja lub Walia. Polacy zagrają pierwszy mecz w barażach na wyjeździe, a teoretycznie najtrudniejszym rywalem wydają się być Włosi. Zespół prowadzony przez Roberto Manciniego zremisował bezbramkowo z Irlandią Północną w ostatniej kolejce, dzięki czemu bezpośredni awans na mundial wywalczyli Szwajcarzy.

Półfinały baraży zostaną rozegrane 24 i 25 marca 2022 roku, natomiast finały odpowiednio 28 i 29 marca. Spośród 12 reprezentacji biorących udział w barażach tylko trzy wywalczą awans na przyszłoroczny mundial w Katarze.

Baraże MŚ 2022. Gdzie i kiedy oglądać losowanie baraży? Transmisja TV, stream online

Losowanie par barażowych odbędzie się w piątek 26 listopada o godzinie 17:00 w Zurychu. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć za pośrednictwem TVP Sport, Polsatu Sport News, stron internetowych sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl oraz w aplikacjach mobilnych TVP Sport oraz Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji LIVE na Sport.pl oraz Sport.pl LIVE.