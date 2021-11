Polki awansowały na pozycję lidera. Tak wygląda tabela grupy el. MŚ

Polki nie zaczęły najlepiej meczu z Kosowem. Już w 4. minucie spotkania gospodynie objęły prowadzenie. Piłka trafiła na głowę niepilnowanej w polu karnym Syli, która strzałem głową pokonała Klabis. Reprezentacja Polski zdołała jednak szybko wyrównać. W 18. minucie Bidas weszła w pole karne z prawej strony, podniosła głowę i zagrała do środka do Gec, która wyprzedziła rywalkę i dołożyła nogę, doprowadzając do remisu.

Jeszcze przed przerwą Polki wyszły na prowadzenie. Po dośrodkowaniu w pole karne nogę dostawiła Wiankowska, a piłka przeszła między nogami bramkarki, trafiając do siatki. W drugiej połowie Polki kontrolowały przebieg meczu, choć nie były w stanie po raz kolejny trafić do bramki rywalek. Ostatecznie zespół Niny Patalon wygrał 2:1, notując bardzo ważne zwycięstwo w eliminacjach do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w 2023 roku.

Dzięki tej wygranej Polki awansowały na pozycję liderek grupy F. Jeszcze w czwartek mogą jednak stracić prowadzenie na rzecz Norweżek, które o 20:30 rozpoczną swój mecz przeciwko Albanii.

Tabela grupy F:

Polska - 5 meczów, 11 pkt., bramki 6:2 Norwegia - 4 m., 10 pkt., 17:0 Belgia - 4 m., 7 pkt., 15:5 Albania - 4 m., 4 pkt., 6:10 Kosowo - 5 m., 4 pkt., 3:13 Armenia - 4 m., 0 pkt., 0:17

Bezpośrednio na mistrzostwa świata pojedzie najlepszy zespół każdej z dziewięciu grup. Zespoły z drugiego miejsca będą walczyć o awans w barażach.

Polki 30 listopada zmierzą się na wyjeździe z Belgijkami. W pierwszym starciu tych zespołów, w Polsce, padł remis 1:1.