"Ibrahimović stracił rozum". Szwed odpowiada: Zrobiłem to celowo, nie wstydzę się

14 listopada Hiszpania pokonała Szwecję 1:0 w eliminacjach mistrzostw świata, ale wynik spotkania zszedł na dalszy plan, bo po meczu najwięcej mówiło się o zachowaniu Zlatana Ibrahimovicia, który pojawił się na murawie w 73. minucie. Kamery zarejestrowały, jak Szwed w końcówce spotkania, w 92. minucie bezpardonowo potraktował łokciem obrońcę rywali, Cesara Azpilicuetę. Z ujęć telewizyjnych wyglądało, że nie było w tym żadnego przypadku i Ibrahimović celowo chciał zrobić krzywdę rywalowi, o czym pisał dziennik "Marca".

"Ibrahimović stracił rozum, gdy zobaczył, że szansa na mistrzostwa świata wymyka się z rąk. Zaatakował Azpilicuetę od tyłu podczas rzutu rożnego" - napisali oburzeni dziennikarze gazety. "W wyniku niemocy popełnił nieuzasadniony atak od tyłu na obrońcy. Zadał bardzo mocny cios lewym ramieniem w plecy piłkarza Chelsea. Następnie upadł na ziemię, wiedząc, co właśnie zrobił, mając na celu oszukanie sędziego. Arbiter nie ocenił tego jako faul, mimo protestów Hiszpanów na czele z Busquetsem, który w sezonie 2009-2010 grał ze Szwedem w barwach Barcelony" - dodano w relacji katalońskiego "Sportu".

"Napastnik Milanu wszedł w drugiej połowie, aby spróbować przełamać wynik 0:0, na który spoglądał na stadionie La Cartuja, ale sprawy nie potoczyły się tak, jak mógł tego oczekiwać. Ibrahimović w zdradziecki i przebiegły sposób zaatakował Azpilicuetę od tyłu, próbując zdobyć przewagę" - opisał całą sytuację hiszpański oddział Eurosportu.

Tak wyglądała sytuacja z Ibrahimoviciem:

Sędzia nie widział tej sytuacji, więc VAR w ogóle nie zajął się incydentem ze strony szwedzkiego napastnika. Obrońcy hiszpańskiej reprezentacji ostatecznie nic poważnego się nie stało.

Już po meczu Cesar Azpilicueta zamieścił na swoim profilu zdjęcie w mediach społecznościowych. Widać, że się na nim uśmiecha. Dodał do niego również krótki wpis. "Wszystko jest w porządku" - napisał.

Teraz do całej sytuacji odniósł się Ibrahimović w rozmowie z "The Guardian". - Ostatnio podczas meczu reprezentacji zaatakowałem Azpilicuetę. Zrobiłem to celowo. Nie wstydzę się tego, bo wcześniej to on zrobił coś głupiego mojemu koledze z reprezentacji. Wywyższał się ponad niego. To była głupia rzecz z mojej strony, ale zrobiłbym to jeszcze raz, żeby zrozumiał: "Nie będziesz k***a tak się zachowywać. Nie masz jaj, żeby tak postąpić wobec mnie. Ale pokażę ci, co by się stało, gdybyś to zrobił mnie. Właśnie dlatego tak się zachowałem" - ujawnił szwedzki napastnik.

W dalszej części wypowiedzi Ibrahimović podkreślił, że Azpilicueta nie rozmawiał z nim o tej sytuacji po zakończeniu meczu. - Co mógłby mi odpowiedzieć? Nie powie mi tego, tylko mojemu koledze z zespołu, który nic nie zrobi, ponieważ jest zbyt uprzejmy. Nie zachowałem się dobrze, ale taki jestem. Nie wstydzę się tego powiedzieć. Tutaj chodzi o to, żeby zrozumiał, że nie można robić sobie z kogoś jaj - dodał Ibrahimović.

Hiszpania po wygranej awansowała na mundial w Katarze, a Szwecja trafiła do dwustopniowych baraży. W pierwszym meczu będzie rozstawiona i jej potencjalnym rywalem może być reprezentacja Polski.