Sousa wskazał wymarzonych rywali w barażach o mundial. "Fantastycznie żyją piłką"

Reprezentacja Polski przegrała z Węgrami 1:2 w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata i przez to straciła rozstawienie w barażach, które odbędą się w marcu 2022 roku. Na kadrę i Paulo Sousę spadła ogromna fala krytyki, a najbardziej dostało się Robertowi Lewandowskiemu, który uzgodnił z trenerem, że nie zagra w spotkaniu na Stadionie Narodowym.

- Gdy zadajecie pytania, zawsze staram się wyjaśnić, o co mi chodziło. Tym razem zdałem sobie sprawę, że popełniłem w tej sytuacji błąd. Bo je popełniam. Podjąłem taką decyzję, ponieważ uważałem, że jest najlepsza i miałem za tym argumenty. Ale zdaję sobie sprawę, że to nie była najlepsza decyzja. Zachowałbym się inaczej. Mogłem lepiej zarządzać minutami gry Roberta. Mogłem dużo lepiej zarządzać drużyną w meczu z Andorą, ale nie możemy mówić tylko o Lewandowskim. To najlepszy zawodnik na świecie, jednak próbowaliśmy czegoś innego. Myliłem się, zdaję sobie sprawę, zrobiłbym to kompletnie inaczej. Gdybym mógł cofnąć czas, zdjąłbym Roberta w Andorze i wystawiłbym w wyjściowym składzie na Węgry - przyznał selekcjoner polskiej kadry w rozmowie z TVP Sport.

Selekcjoner reprezentacji Polski wytypował rywali, z którymi chciałbym zagrać w barażach o mundial

W dalszej części rozmowy Paulo Sousa wskazał, z którymi rywalami chciałby, aby reprezentacja Polski zagrała w dwustopniowych barażach o mundial w Katarze. - W pierwszym meczu chciałbym zagrać ze Szkocją na wyjeździe, a potem ze Szwecją w domu. Chciałbym Szwecję, bo to byłaby dla nas dobra okazja do rewanżu i dodatkowa motywacja. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie byłby dla nas łatwy mecz, patrząc na wcześniejsze rezultaty - powiedział portugalski szkoleniowiec.

I dodał: - W Szkocji chciałbym zagrać dlatego, że to tam zaczynał się futbol. Jest tam głośna, zaangażowana publiczność, Szkoci fantastycznie żyją piłką. A poza tym, to drużyna, z którą naprawdę możemy powalczyć o awans do kolejnego meczu.

Losowanie par barażowych mundialu odbędzie się w piątek 26 listopada o godzinie 17:00. Dwanaście reprezentacji zostanie podzielonych na trzy "ścieżki", z których na końcu zostaną wyłonione trzy drużyny, które pojadą na MŚ do Kataru. Półfinały baraży zostaną rozegrane 24 i 25 marca 2022 roku, a finały - 28 i 29 marca. Polska w półfinale zagra z Portugalią, Szkocją, Włochami, Rosją, Szwecją lub Walią. Jeśli udałoby się przejść pierwszego rywala, to o tym, gdzie biało-czerwoni zagrają finał baraży, zadecyduje losowanie.