Dudek jednoznacznie o kadrowiczu. "Nie chcę się znęcać, ale sam na to zapracował"

Reprezentacja Polski przegrała z Węgrami 1:2 w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata i przez to straciła rozstawienie w barażach, które odbędą się w marcu 2022 roku. Przy obu straconych golach przez biało-czerwonych spory udział miał Tymoteusz Puchacz, który najpierw zagrał piłkę głową prosto do rywala, a następnie pozostawił bez krycia przeciwnika i po chwili zaczął mieść pretensje do innych piłkarzy o stratę gola.

"Asystował, szkoda, że przy golu dla Węgrów. Szybki, dynamiczny, waleczny i piekielnie niedokładny. Po jednym z jego rajdów kibice aż poderwali się z miejsc, ale co z tego, skoro chwilę później kompletnie zepsuł dośrodkowanie" - pisał dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski, który występ Puchacza ocenił na 2 w skali 1-6. Oberwało mu się także od byłego reprezentanta Polski Jacka Bąka. - Tymoteusz Puchacz nie gra w klubie, a tu gra w pierwszej jedenastce. I zachowuje się jak junior, jakby się nie skoncentrował i nie myślał, co robi - denerwował się Bąk w rozmowie ze Sport.pl.

Jerzy Dudek na łamach "Przeglądu Sportowego" ocenił grę Puchacza w kadrze, który w Bundeslidze jeszcze ani razu nie wystąpił w obecnym sezonie i zanotował tylko sześć spotkań w Lidze Konferencji Europy w barwach Unionu Berlin. - Potwierdziło się jednak to, że ci, którzy nie grają regularnie w klubach, mają potem problem ze złapaniem odpowiedniego rytmu w meczu kadry. Nie chcę się znęcać nad Tymkiem Puchaczem, bo przede mną zrobiło to już wielu, ale z drugiej strony on sam na to zapracował. Zawsze szuka się kozła ofiarnego, ale moim zdaniem "Puszka" powinien jak najszybciej zrezygnować z siłowni, zamiast tego musi się skupić na dośrodkowaniach w pełnym biegu, bo tego się oczekuje od zawodnika grającego na tej pozycji - napisał Dudek w felietonie.

- Nie ma przypadku w tym, że Puchacz nie gra w Bundeslidze. Trenerzy widzą, jakie ma braki w wyszkoleniu technicznym. Ale nie tylko jemu przyda się zimny prysznic. Każdy tego potrzebuje, może dzięki temu zejdziemy trochę na ziemię - podsumował były bramkarz reprezentacji Polski.

Zespół prowadzony przez Paulo Sousę w półfinale play-offów o mundial w Katarze zagrają na wyjeździe z Portugalią, Szkocją, Włochami, Rosją, Szwecją lub Walią. Losowanie baraży odbędzie się 26 listopada o godz. 17.