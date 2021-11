Dziekanowski wskazał faworyta do zastąpienia Sousy. "Ma jedną istotną przewagę"

Reprezentacja Polski przegrała z Węgrami 1:2 w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata i przez to straciła rozstawienie w barażach, które odbędą się w marcu 2022 roku. Na kadrę i Paulo Sousę spadła ogromna krytyka, a najbardziej dostało się Robertowi Lewandowskiemu, który uzgodnił z trenerem, że nie zagra w spotkaniu na Stadionie Narodowym.

Po porażce wściekły był prezesa PZPN Cezary Kuleszę, na którego zaczęli naciskać jego współpracownicy, aby zwolnił Sousę. Szef PZPN postanowił, że na razie portugalski trener zostanie na stanowisku. - Baraże są częścią eliminacji. Paulo Sousa wciąż ma podstawowe zadanie do wykonania, czyli awans na mundial. Porażka utrudni nam drogę, ale nie poddajemy się. Wciąż jesteśmy w grze o awans w porównaniu do wielu europejskich reprezentacji, które szanse na awans już straciły. Bardzo wierzę w nasz zespół, mamy większe szanse niż 3 procent na awans" - powiedział Kulesza w rozmowie z "Super Expressem". Kontrakt Paulo Sousy z PZPN jest ważny do końca baraży.

Dariusz Dziekanowski na łamach "Przeglądu Sportowego" ujawnił nazwisko polskiego trenera, który mógłby zastąpić Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji biało-czerwonych. - Gdybym dziś musiał podać nazwisko mojego faworyta, byłby nim Jacek Magiera. Patrząc na przebieg jego kariery, widać że nauka nie idzie w las, że doświadczenia w pracy z Legią, potem młodzieżową reprezentacją, przynoszą efekty, co widać po grze Śląska Wrocław - napisał Dziekanowski w felietonie.

I dodał: - Magiera spełnia bowiem też wiele innych obiektywnych warunków, które przemawiają za tym, że może być w niedalekiej przyszłości klasowym trenerem: jest inteligentny, ma otwartą głowę na trendy w europejskiej piłce, a przy tym jest pracowity.

W dalszej części Dziekanowski wskazał największą zaletę Magiery w porównaniu z zagranicznymi trenerami. - Ma też jedną istotną przewagę nad zagranicznymi trenerami o pokroju Sousy: zna realia polskiej piłki, zarówno tej na poziomie seniorskim, jak i młodzieżowym. A mam wrażenie, że obecny selekcjoner do dziś – czyli już po blisko roku pracy – wciąż się tego uczy. Niestety kosztem wyników tej reprezentacji - zakończył.

Losowanie par barażowych mundialu odbędzie się w piątek 26 listopada o godzinie 17:00. Półfinały zostaną rozegrane 24 i 25 marca 2022 roku, a finały - 28 i 29 marca. Polska w półfinale zagra z z Portugalią, Szkocją, Włochami, Rosją, Szwecją lub Walią.