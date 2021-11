Kulesza ostro skomentował zamieszanie wokół Lewandowskiego i Sousy. "Byłem wściekły"

Reprezentacja Polski miała zapewniony udział w marcowych barażach do mistrzostw świata w Katarze, ale wygraną lub remisem z Węgrami mogła znaleźć się w gronie zespołów rozstawionych, dzięki czemu zagrałaby pierwszy mecz na stadionie Narodowym. Tak się jednak nie stało, ponieważ biało-czerwoni przegrali 1:2. Po raz ostatni Polska przegrała na Narodowym w marcu 2014 roku, kiedy to lepsi okazali się Szkoci (0:1).

REKLAMA

Zobacz wideo "Sousa zarabia 70 tysięcy euro miesięcznie, a chwalimy go za to, że gramy 10-15 minut pressingiem"

Cezary Kulesza komentuje zamieszanie ws. meczu z Węgrami. "Byłem wściekły"

Cezary Kulesza rozmawiał z "Super Expressem" kilka dni po meczu reprezentacji Polski z Węgrami (1:2). Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił odnieść się do krytyki, która spadła zarówno na Roberta Lewandowskiego, jak i Paulo Sousę. "Przegrała reprezentacja Polski. Wygrywamy i przegrywamy razem, selekcjoner mocno zaryzykował. Nasza postawa była prezentem dla Węgrów, którzy to wykorzystali. Byłem wściekły końcowym wynikiem. Uważam, że nagonka i hejt jaki w ostatnich dniach wylał się na Roberta Lewandowskiego, są bardzo niesprawiedliwe. Robert nie zasłużył na takie słowa" - powiedział.

Dlaczego Cezary Kulesza nie zwolnił Paulo Sousy po porażce z Węgrami na zakończenie pierwszej części eliminacji? "Baraże są częścią eliminacji. Paulo Sousa wciąż ma podstawowe zadanie do wykonania, czyli awans na mundial. Porażka utrudni nam drogę, ale nie poddajemy się. Wciąż jesteśmy w grze o awans w porównaniu do wielu europejskich reprezentacji, które szanse na awans już straciły. Bardzo wierzę w nasz zespół, mamy większe szanse niż 3 procent na awans" - dodał Kulesza. Kontrakt Paulo Sousy z PZPNem jest ważny do końca baraży.

Reprezentacja Polski znalazła się w gronie drużyn nierozstawionych. To oznacza, że biało-czerwoni w pierwszym meczu mogą zagrać z Portugalią, Szkocją, Włochami, Rosją, Szwecją lub Walią. Losowanie par barażowych odbędzie się w piątek 26 listopada o godzinie 17:00. Półfinały zostaną rozegrane 24 i 25 marca 2022 roku, a finały - 28 i 29 marca.