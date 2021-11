Majewski zdradził kulisy afery alkoholowej w kadrze. "Zszedł na śniadanie bez butów"

Radosław Majewski w programie "Po Gwizdku" na Youtube odniósł się do afery alkoholowej w 2008 roku w reprezentacji Polski prowadzonej wówczas przez Leo Beenhakerra. - Artur Boruc opowiadał mi później, że chciałem zalać mlekiem płatki na płaskim talerzu i one delikatnie się wylewały. Później ta historia krążyła. Teraz to jest zabawne, ale wtedy nie było - ujawnił Majewski.

