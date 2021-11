Zmasowany atak na Paulo Sousę. Brutalna szczerość: Wszyscy o nas marzą

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Węgrami w ostatnim meczu eliminacji mistrzostwa świata, przez co straciła szansę na rozstawienie w barażach o awans. Selekcjoner Paulo Sousa podjął decyzję, aby w istotnym spotkaniu wystawić eksperymentalny skład bez Kamila Glika, Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego w wyjściowej jedenastce.

Jacek Bąk nie wierzy Sousie. Nie sądzę, by Lewandowski z własnej woli nie chciał zagrać

Wśród krytykujących Portugalczyka jest wielu byłych zasłużonych reprezentantów Polski. - Portugalczyk chyba zgłupiał, wystawiając na Węgrów drużynę bez Lewandowskiego i Glika. Przez swoją nieodpowiedzialność lub brak wyobraźni Sousa skazał naszą drużynę na poważne ciężary - powiedział w rozmowie z "Faktem" Jacek Bąk.

Ostra krytyka oświadczenia Lewandowskiego. "Żenada", "Uwłacza całej drużynie"

Były defensor nie wierzy także w to, że to Lewandowski miał zadecydować o tym, że nie zagra w poniedziałek. - Sousa pozbawił nas liderów w najważniejszym meczu tych eliminacji! Coś tam potem tłumaczył, że miał telefony z Bayernu, żeby dać odpocząć „Lewemu". Jakie telefony?! Nie wierzę, żeby uzgodnił swoją decyzję z Robertem. [...] Lewandowski jest głodny gry, zdobywania kolejnych goli i bicia nowych rekordów. Nie sądzę, by z własnej woli nie chciał wyjść na boisko - podkreślił.

Kałużny brutalnie: Wszyscy w barażach o nas marzą

W podobnym tonie wypowiedział się także Radosław Kałużny, który nie dostrzega pozytywów w grze Polaków. - Miesza tymi nazwiskami, jakby bigos gotował. Jakimś psim swędem, nieprawdopodobnym fartem możemy awansować do mistrzostw świata. A niezrozumiałym podejściem do meczu z Węgrami Sousa zmniejszył nasze i tak niewielkie szanse - stwierdził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" piłkarz m.in. Bayeru Leverkusen.

Kałużny nie pozostawia złudzeń w kwestii awansu Polaków na mundial. Jak stwierdził, w tym momencie nie wyglądamy na zespół, który mógłby kogokolwiek postraszyć w barażach. - Wszyscy o nas marzą - skwitował.

Boniek komentuje absencję Lewandowskiego. "Tego jeszcze nikt nie wymyślił"

Na temat Sousy wypowiedział się także w krytycznym tonie Sławomir Peszko, który skoncentrował się nie tylko na decyzjach Portugalczyka, ale także pomeczowych wypowiedziach. - Widzę, że na pomeczowej konferencji wyszła zarozumiałość selekcjonera. Na szczęście tego nie oglądałem, mnie już jego gadka nie czaruje. Bajery są dla dziennikarzy - napisał bezlitośnie w felietonie dla portalu meczyki.pl. Więcej na temat jego opinii można przeczytać w TYM MIEJSCU >>>