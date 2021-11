Wyciekła rozmowa Lewandowskiego z Cashem. Anglicy już się nakręcają. Szał

Nie milkną echa po oświadczeniu Roberta Lewandowskiego, który ujawnił w nim, dlaczego nie wystąpił w przegranym 1:2 meczu z Węgrami w eliminacjach mistrzostw świata. Teraz w angielskich mediach ujawniono, że polski napastnik w trakcie zgrupowania reprezentacji, miał rozmawiać z Matty'm Cashem ws. ewentualnej przeprowadzki na Wyspy.

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski chciał oddechu, to by wyjechał do Mikołajek. Nie pojmuję tego"