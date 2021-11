Nawet Dariusz Szpakowski nie wytrzymał. Punktuje Paulo Sousę. "Zadajmy sobie pytanie"

Robert Lewandowski nie zagrał w meczu Polski z Węgrami, bo taka była decyzja Paulo Sousy. Portugalski szkoleniowiec postanowił dać wolne najlepszemu piłkarzowi, więc spadła na niego fala krytyki. Tym bardziej że biało-czerwoni przegrali z Węgrami 1:2 i nie będą rozstawieni w losowaniu baraży do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Franciszek Smuda nie bierze jeńców. Tak, to o Robercie Lewandowskim

- Na własne życzenie zrobiliśmy sobie kłopot. Nie rozumiem, dlaczego od początku nie grał Piotr Zieliński. Czemu nie wpisaliśmy do protokołu meczowego Roberta Lewandowskiego? Jestem zdziwiony faktem, że nasza reprezentacja nie robi progresu. Za kadencji Sousy wygraliśmy sześć spotkań, ale zadajmy sobie pytanie, z kim? Po dwa razy z San Marino, Albanią i Andorą. Z każdym z tych zespołów straciliśmy też bramkę. To jest problem, bo nie widać postępu w naszej grze. Wypadliśmy z rozstawionej "szóstki" i zrobił się spory kłopot. Straciliśmy mecz u siebie, zagramy z dużo silniejszym rywalem. Sami strzeliliśmy sobie w nogę - mówi na łamach TVP Sport Dariusz Szpakowski.

I dodał: - Zobaczyliśmy, że przy braku Lewandowskiego nie mamy reprezentacji. Trzeba się modlić, żeby w marcu wszyscy byli zdrowi. Na razie możemy jedynie gdybać i przewidywać. Kilka dni temu nikt nie sądził, że możemy przegrać z Węgrami. Skomplikowaliśmy sobie sprawę i teraz nasi piłkarze muszą wziąć za to odpowiedzialność. Za kilka miesięcy będą mieli okazję do rehabilitacji.

Ostra krytyka oświadczenia Lewandowskiego. "Żenada", "Uwłacza całej drużynie"

TVP zapowiedziało wielki powrót Dariusza Szpakowskiego! Skomentuje absolutny hit

TVP Sport oficjalnie poinformowało, że w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie transmitować spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Paris Saint-Germain. Mecz odbędzie się w środę 24 listopada na Etihad Stadium. Początek meczu o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

To nie koniec niespodzianek, gdyż za mikrofonem ponownie zasiądzie Dariusz Szpakowski, który wraca do komentowania meczów po kilkumiesięcznej przerwie. Jego współpartnerem w tym meczu będzie Marcin Żewłakow. Po raz ostatni Dariusza Szpakowskiego można było usłyszeć podczas meczu Czechy - Dania na Euro 2020. Doświadczony komentator miał skomentować wielki finał turnieju, który miał być ukoronowaniem jego kariery komentatorskiej, Jednak po fali krytyki, która na niego spadła, dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski podjął decyzję o tym, aby odsunąć od tego spotkania. Ostatecznie zastąpił go Mateusz Borek