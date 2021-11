Zwolnienie Paulo Sousy kosztowałoby PZPN majątek. Ujawniono kwotę

Nie milkną echa poniedziałkowej przegranej reprezentacji Polski z Węgrami 1:2 na Stadionie Narodowym. Ta porażka odebrała Polakom szanse na rozstawienie w marcowych barażach o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Oznacza to, że nasi kadrowicze trafią w nich na teoretycznie trudniejszego rywala i w dodatku pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe.

Zwolnienie Sousy nie będzie takie łatwe. Chodzi o ponad dwa miliony euro

Według informacji portalu uzyskanych przez portal Sport.pl, po porażce z Węgrami działacze PZPN-u apelowali do prezesa Cezarego Kuleszy o zwolnienie Paulo Sousy ze stanowiska trenera. Ostatecznie jednak wycofano się z takiego pomysłu z powodu wysokiego odszkodowania, które trzeba by było wypłacić Portugalczykowi.

Jak udało się ustalić portalowi Sportowy24.pl kwota, którą trzeba by było wypłacić Sousie w przypadku zwolnienia już teraz wynosi ponad dwa miliony euro! Jednak tylko połowa tej kwoty trafiłaby do kieszeni selekcjonera. Pozostałą część zgarnąłby jego agent i członkowie sztabu, którym również należy się odszkodowanie. Dokładnie podział ten wygląda tak, że Sousa otrzymywałby od związku 70 tysięcy euro miesięcznie aż do grudnia 2022 roku. Kolejne 80 tysięcy euro łącznie zarabiają członkowie jego sztabu. Pozostała kwota to należność agenta.

- Obowiązuje nas podpisana umowa. Zgodnie z nią trener pracuje do końca eliminacji, a baraże są ich częścią. Celem jest awans na mundial i obiecuję, że jako PZPN dopełnimy wszelkich starań, by drużyna i trener mieli jak najlepsze warunki do odpowiedniego przygotowania się na decydujące marcowe mecze - komentował całą sprawę Cezary Kulesza w rozmowie ze Sport.pl.

Reprezentacji Polski pozostaje teraz już tylko czekać na losowanie baraży, które odbędzie się już 26 listopada w Zurychu. Półfinałowe mecze barażowe odbędą się natomiast w dniach 24-25 marca, a finały 28-29 marca 2022 roku.