Największy zarzut do Paulo Sousy. "Od razu przypomniał się Franek Smuda"

Bartłomiej Kubiak: Jest pan wściekły na Paulo Sousę?

Michał Listkiewicz: Wściekły byłem zaraz po meczu, nawet zamieściłem na Twitterze kilka emocjonalnych wpisów. No, ale trudno było się nie wkurzyć. Znam dokładnie sytuację Węgrów, sam rozmawiałem z nimi przed meczem i wiedziałem, że przylecieli do Polski, by przede wszystkim pokopać sobie piłeczkę, a nie za wszelką cenę wygrać mecz. Co zresztą było później widać także na boisku.

Wciąż nie rozumiem tego, co się stało. A już zupełnie nie rozumiem całej tej operacji z Robertem Lewandowskim. Zrozumiałbym jeszcze, gdyby w ogóle go nie było na ławce, ale on tam przecież przesiedział cały mecz. Nawet do końca nie wiadomo w jakiej roli. Trochę zastanawiam się, dlaczego w ogóle zaakceptował to delegat FIFA, bo jest przecież określona liczba zawodników, trenerów oraz innych oficjeli i każdy z nich zasiadający na ławce rezerwowych ma przypisaną jakąś funkcję. Tej liczby nie można przekroczyć i na pewno jej nie przekroczyliśmy, ale zastanawia mnie to, jaką funkcję przypisano Robertowi. Może został naszym drugim masażystą albo zastępcą kierownika drużyny? Nie wiem. Ale wiem, że niestety nie wyszło to dobrze.

Czyli decyzja o odstawieniu Roberta Lewandowskiego przez Sousę okazała się zbyt pochopna?

- Przede wszystkim była brzemienna w skutkach. Gdybyśmy wygrali albo przynajmniej zremisowali, nie byłoby teraz całej tej dyskusji. Ale przegraliśmy...

W moim odczuciu dobrym wyjściem z sytuacji było umówić się z Robertem tak: "słuchaj, siedzisz na ławce rezerwowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wejdziesz na boisko. A jeśli nie, to po prostu odpoczniesz i przesiedzisz sobie cały mecz na ławce".

Tym bardziej że przecież i tak tam siedział, a potrzeba była. Moim zdaniem dałby z siebie maksa, nawet w ciągu 15-20 minut. Sama jego obecność na boisku miałaby ogromny wpływ psychologiczny nie tylko na naszą grę, ale również na przeciwnika oraz publiczność, która zapewne pociągnęłaby kadrę do jeszcze lepszej gry.

Pojawiają się takie głosy, że to być może Bayern albo sam Lewandowski naciskali, by nie grał w spotkaniu z Węgrami. Wierzy pan w to?

- No nie, nie wierzę. Nawet gdyby ktoś naciskał - powiedzmy, że Karl-Heinz Rummenigge, czyli były wybitny piłkarz i prezes Bayernu, z którym zresztą znam się doskonale, to nie wierzę, że pisnąłby nawet słówkiem, gdyby usłyszał od Sousy, że jeżeli nie będzie bezwzględnej konieczności, Robert nie wejdzie, a jeżeli wejdzie to na 15-20 minut. Zresztą nikt z Bayernu, by nie pisnął, bo jeśli faktycznie Bayern by na to naciskał, to Lewandowskiego w poniedziałek nie byłoby na Stadionie Narodowym, a zostałby ściągnięty do Monachium wcześniej.

Sousa po meczu stwierdził, że podjąłby taką samą decyzję, czyli jeszcze raz posadził Lewandowskiego na ławce.

- No i właśnie tutaj dochodzimy do sedna. Bo dla mnie to nawet nie tyle sama decyzja Paulo Sousy, że zaryzykował - jak w kartach czy w ruletce: raz się uda, a raz nie - ile właśnie ta jego wypowiedź po meczu najbardziej mnie zasmuciła. Przypomniał mi się od razu Franek Smuda, który po nieudanym Euro 2012 też mówił, że nic by nie zmienił ani w składzie, ani w taktyce.

To pokazuje, że nie tylko polscy trenerzy mają problem, by przyznać się do błędu. Ten bezkrytycyzm i nieomylność chyba już na stałe przykleiły się do tego zawodu, czego też nie rozumiem, bo nasi wielcy trenerzy z Kazimierzem Górskim i Antonim Piechniczkiem na czele przyznawali się do błędów - nie mieli z tym problemu. Nabrałbym teraz większego szacunku do Sousy, gdyby po meczu z Węgrami powiedział: "zaryzykowałem, przeszarżowałem - mea culpa, ale wyciągnę wnioski i jedziemy teraz w tych barażach".

Jest pan z wykształcenia hungarystą: na Węgrzech studiował, pracował, sędziował, ma wielu przyjaciół - jak tam odbierane jest poniedziałkowe zwycięstwo z Polską?

- Totalne zaskoczenie, że ci młodzi Węgrzy, którzy normalnie nie mieliby miejsca w składzie, dali radę pokonać taki zespół jak Polska. Tym bardziej że przed meczem sami przyznawali, że nasza ławka rezerwowych jest dużo mocniejsza. Są zadowoleni, ale byliby nawet z remisu. Zresztą obserwowałem to spotkanie w telewizji i widziałem minę prezesa węgierskiego związku piłki nożnej - pana Sandora Csanyiego, który siedział za prezydentem Andrzejem Dudą i obok Kuleszy. Kiedy Polska wyrównała na 1:1, pojawił się na jego twarzy uśmiech zadowolenia. Już wtedy wszyscy byli szczęśliwi. I Węgrzy, że honorowo żegnają się eliminacjami i my, że będziemy rozstawieni. Natomiast później to niestety wymknęło się spod kontroli. Szkoda.

Na miejscu Cezarego Kuleszy zwolniłby pan teraz selekcjonera?

- Przed marcowymi meczami absolutnie nie. Sousa powinien prowadzić tę drużynę w barażach. Dokończyć to, co zaczął. Są cztery miesiące, by się pozbierać. Szkoda tylko, że zapewne trafimy na trudnego przeciwnika. Ale z drugiej strony też nie panikujmy, bo tak czy siak, żeby pojechać do Kataru, trzeba wygrać dwa mecze w barażach. Tego nie zmieniłoby nawet zwycięstwo 5:0 z Węgrami.

A że pierwszy mecz zagramy na wyjeździe, a nie w Polsce? To też nie jest tak, że wygrywaliśmy wszystkie mecze u siebie, a na stadionach za granicą wszędzie dostawaliśmy w łeb. Już gdzieś to mówiłem, że Sousa na razie dwa razy strącił poprzeczkę - najpierw na Euro, a teraz na koniec eliminacji do mundialu. Pozostała mu trzecia, ostatnia próba. Niech się teraz przyłoży i w marcu ją pokona.

Ale osiem miesięcy temu chyba nie dałby pan mu szansy, by spróbował przeskoczyć tę poprzeczkę po raz pierwszy - na miejscu Zbigniewa Bońka w ogóle pan by go nie zatrudnił. A tak przynajmniej wynika z pańskich wypowiedzi, że nie należy pan do wielkich zwolenników selekcjonera.

- Cały czas jestem zdania, że zwolnienie Jerzego Brzęczka było niepotrzebne. Ludzie zarzucają jego kadrze brak stylu. A ja się pytam: co to znaczy styl? Styl to jest istotny w łyżwiarstwie figurowym czy skokach narciarskich. Jednemu podoba się disco-polo, a drugiemu muzyka poważna, ale obaj są melomanami. A Jerzy Brzęczek jest trenerem - był selekcjonerem, który wygrał grupę w sposób bezdyskusyjny i awansował na Euro, a także utrzymał nas w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Czyli wypełnił zadania przed nim postawione, a i tak stracił pracę. Taką decyzję podjął Zbigniew Boniek, ja mogę się z nią nie zgadzać, ale to już nie ma co o tym dyskutować. Selekcjonerem teraz jest Sousa i choć czasem go krytykuję, to jeśli awansuje na mundial, będę pierwszym, który posypie głowę popiołem, pocałuje go w pierścień, odszczeka wszystkie krytyczne uwagi i uzna go za mistrza zawodu trenerskiego.

Myśli pan, że presja w PZPN, by prezes Kulesza zwolnił Sousę przed marcowymi barażami, jest teraz duża?

- Nie wiem, czy jest duża. Zaraz po meczu pojawiły się emocje, ale one już powoli opadają. Na pewno prezes Kulesza jest człowiekiem bardzo konkretnym, zdecydowanym. I już mierzył się w Jagiellonii z takimi rozterkami, czy po przegranym meczu zwolnić trenera. Ja bym go nie zwalniał i myślę, a wręcz jestem pewien na 100 proc., że prezes Kulesza też go nie zwolni. Że teraz w PZPN jest już "akcja baraże".

Doskonale zna pan jednak związek od środka, proszę opowiedzieć o tej kuchni przy podejmowaniu decyzji - prezes musi liczyć się teraz z naciskami, musi "spełniać życzenia" członków zarządu na zasadzie "coś za coś". Z czym zmaga się teraz Kulesza?

- Prezes Kulesza przede wszystkim ma twardą skórę. Nie wydaje mi się, żeby był podatny na wpływy. Trochę jak prezes Boniek, który przecież zatrudnił Sousę jednoosobowo. Sam podjął decyzję, nie informując o niej nawet swoich najbliższych współpracowników. Choćby wiceprezesa Marka Koźmińskiego, który później żalił się w mediach, że dowiedział się o tym praktycznie z prasy.

A jak to było za czasów pana prezesury w PZPN i selekcjonerów: Wójcika, Engela, Janasa, Beenhakkera. Pojawiały się wtedy jakieś zakulisowe naciski?

- Zacznijmy od tego, że ja raczej miałem metodę pracy zespołowej [Listkiewicz był prezesem PZPN od 1999 do 2008 roku]. Wokół siebie m.in. Andrzeja Strejlaua, Henryka Apostela, Antoniego Piechniczka. Wybitnych trenerów, z którymi konsultowałem swoje decyzje i pomysły. Pamiętam, że za trenera Beenhakkera było trochę krzywienia się, bo nikt go nie znał, wynalazłem go trochę sam. Ale ostatecznie to była wspólna decyzja. Przed nikim w związku tego nie ukrywałem, bo najpierw przegłosował to zarząd, a dopiero później zostało to oficjalnie ogłoszone. Każdy jednak ma inny styl pracy i tutaj nie ma, co już o tym dyskutować. Tym bardziej że uważam, iż temat na tę chwilę jest zamknięty, czyli Sousa będzie selekcjonerem reprezentacji Polski w marcowych barażach.

Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja, Walia - na kogo nie chciałby pan trafić w barażach?

- Łatwiej będzie powiedzieć, na kogo chciałbym trafić - Walia albo Rosja.

Pojedziemy na mundial do Kataru?

- Gdybyśmy wygrali z Węgrami i byli rozstawieni, powiedziałbym panu, że mamy na to 70 proc. szans. Dzisiaj to 70 proc. jednak dzielę na pół, czyli daje nam 35 proc.